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В Украине хотят увеличить штрафы для населения за отсутствие масок в общественных местах и в транспорте

В Украине вновь планируют повысить штрафы во время карантина

сегодня, 12:58
Автор:

Владимир Лавский
В Украине хотят увеличить штрафы для населения за отсутствие масок в общественных местах и в транспорте

Премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин планирует увеличить штрафы за неношение масок в общественных местах и в транспорте. Об этом он сообщил в интервью изданию "Новое Время". 

Также могут вырасти штрафы для собственников заведений общественного питания и работников транспорта, которые во время работы не будут пользоваться масками. 

"Эта два месяца мы проживем в карантинных ограничениях. Больших или меньших, сложно сказать. Главное, чтобы это позволило в дальнейшем от них отказаться", - сказал Шмыгаль. 

На данный момент штраф в Украине за игнорирования требования носить маску в общественном месте составляет от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен для физических лиц. 

Ранее "Комментарии" сообщали, за что будут штрафовать украинцев во время ужесточения карантина. 

Напомним, Владимир Зеленский во время визита в Хмельницкую область нарушил правила карантина, зайдя в кафе без защитной маски. На данный момент судьи не знают, могут ли оштрафовать президента Украины, не нарушив при этом конституцию страны. 


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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/karantin-eksport-kredity-i-rost-ekonomiki-intervyu-s-premer-ministrom-shmygalem-novosti-ukrainy-50096186.html
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