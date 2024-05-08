У кого из союзников Киева стремительно растет усталость от помощи Украине: опрос

Постепенно ощущение, что для помощи Украине сделано "слишком мало", снижается, а доля тех, кто готов сказать, что сделано "слишком много", растет. Эта "усталость от помощи" особенно распространена в Германии, где сейчас есть 40% респондентов, которые говорят, что "слишком много" было сделано для помощи Украине – самый высокий показатель среди всех опрошенных стран. За ней следуют Китай (37%), Австрия (37%) и Венгрия (31%). Как передает портал "Комментарии", об это свидетельствую данные Индекса восприятия демократии 2024 года.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

При этом как показал анализ данных, на сегодняшний день около трети (34%) жителей 52 стран мира считают, что США, ЕС и НАТО сделали слишком мало, чтобы помочь Украине во время российского вторжения.

При этом половина говорит, что США, ЕС и НАТО сделали достаточно для помощи Украине (46%), а 19% считают, что сделали слишком много.

Отмечается, опрос был проведен в 53 странах мира среди 63 тысяч респондентов.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские шпионы и агенты в западных странах существенно активизировались. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон всё чаще троллит РФ, которая истерит из-за его жестких заявлений, в том числе о возможности введения западных войск для войны в Украине против России. Британия якобы разрешила бить своим оружием по целям внутри России, а главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал активнее поддерживать Украину, если европейцы не хотят увидеть российские войска у своих границ. О чем говорит обостряющееся противостояние между Западом и РФ? Готов ли демократический мир жестче отвечать на выпады путинского режима и его союзников? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



