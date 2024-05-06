Понимает ли Запад, что РФ ведет войну не только против Украины: почему меняется риторика

Российские шпионы и агенты в западных странах существенно активизировались. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон всё чаще троллит РФ, которая истерит из-за его жестких заявлений, в том числе о возможности введения западных войск для войны в Украине против России. Британия якобы разрешила бить своим оружием по целям внутри России, а главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал активнее поддерживать Украину, если европейцы не хотят увидеть российские войска у своих границ. О чем говорит обостряющееся противостояние между Западом и РФ? Готов ли демократический мир жестче отвечать на выпады путинского режима и его союзников? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Россияне подчеркивают, что воюют именно с Западом

По мнению политолога, преподавателя Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперта по международной политике Петра Олещука, ситуация обостряется, потому что РФ накопила определенный военный потенциал. И собственными усилиями, и благодаря сотрудничеству с теми же Ираном, Северной Кореей, Китаем.

"Россия начинает всё больше наглеть, возвращаясь к риторике, которая у нее была накануне широкомасштабного вторжения в Украину. Напомню, что тогда Кремль фактически выставлял ультиматумы Европе, в целом Западу. Требовал вывести НАТО из Восточной Европы, вернуть его к границам 1997 года и так далее", – отмечает политолог.

Показательным он считает, что в своей пропаганде россияне постоянно подчеркивают, что воюют именно с Западом, а не с Украиной. В том числе об этом – организованная в Москве накануне 9 мая выставка подбитой во время боев в Украине западной техники.

"В условия подобного идеологического настроя РФ, накопления ею ресурсов для ведения войны, вероятность ее прямого столкновения со странами НАТО, ЕС резко возросла. Понятно, что Россия разрабатывает такие планы. Но первоначально применять, как и в случае с Украиной, намерена, думаю, гибридную агрессию. Отсюда разговоры о Сувалкском коридоре (сухопутный отрезок длиной около 100 км, который гипотетически мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью РФ; в настоящее время там проходит граница Польши с Литвой), о "Нарве – русском городе" и так далее", – поясняет Петр Олещук.

Он напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский периодически подчеркивает – Россия угрожает всей Европе. И те же страны Балтии, та же Польша – это прекрасно понимают.

"Думаю, россияне могут сделать ставку на теракты в Европе, на попытки посеять хаос, заслать диверсантов, парализовать логистические схемы. К сожалению, европейцы до сих пор не поняли, что нет войны России против Украины (с точки зрения РФ), а есть ее война против Запада", – резюмирует политолог.

Нам нужно рассчитывать на себя

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился таким мнением:

"Прозрения Запада не будет. Он не монолитен, у каждой страны свои национальные интересы, из которых она исходит. Часто страны западного лагеря играют друг против друга – как Германия, Франция, США, борясь за влияние в Европе. Но политика по отношению к РФ будет ужесточаться, видна соответствующая инерция. Хороший импульс тут задали Франция и Британия".

Так что можно говорить о тренде на ужесточение, но не о быстром и всеобщем прозрении касательно России, акцентирует эксперт.

"Нам нужно рассчитывать на себя, на свои силы, развивать свою армию и ВПК, используя интересы тех или иных стран с выгодой для Украины, – считает Сергей Гармаш. – Опираться на ценности, на нормы международного права, Устав ООН – это, конечно, хорошо, но непрактично. Все умеют плевать на это, когда им выгодно".

Повышается порог издержек для РФ

Если судить по заявлениям, которые звучат из РФ и Запада, создается ощущение, что война выходит в новый этап, признался кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.

В то же время, акцентирует он, накал заявлений вовсе не обещает обязательную эскалацию. В мировой истории не раз было, когда громкие заявления предшествовали деэскалации того или иного конфликта, поясняет эксперт.

"При этом видно, что Запад меняет подход к российско-украинской войне, – отмечает он. – РФ явно адаптировалась к нынешнему. К санкциям, дозированным поставкам партнерами вооружений и боеприпасов Украине. И, похоже, против агрессора решили использовать другую тактику".

Ранее от американского президента и европейских лидеров мы постоянно слышали, что их войска не зайдут в Украину, не будут нам помогать на поле боя, напоминает политолог. Мол, мы даем (сколько можем или сколько считаем нужным) оружие и боеприпасы, а воюют пусть исключительно украинцы.

"Сейчас риторика меняется. Макрон открыто говорит о готовности отправить французские войска в Украину. Другие политики делают намеки и полунамеки. Как мне кажется, Запад в отношении РФ решил перейти к политике стратегической неопределенности. Возможно, считая, что это поможет усадить ее за стол более-менее конструктивных переговоров", – подчеркивает Алексей Якубин.

По его словам, политика неопределенности подразумевает, что звучат туманные заявления. О возможности неких действий. И остается лишь гадать – как поведет себя Запад в том или ином случае.

"Тем самым повышается порог издержек для РФ. Мол, помогать Украине могут больше. Мощнее. В том числе войсками. Тем самым принуждая Россию снизить эскалацию, продемонстрировать готовность договариваться не исключительно на своих условиях. Пока та не слышит, вновь включив ядерный шантаж. Но рано или поздно ей придется прислушаться", – считает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Западу нельзя допустить успеха РФ в Украине: какими будут последствия.



