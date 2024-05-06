Россия создала в Европе сеть подготовленных боевиков и шпионов: в чем главная угроза

Ряд западных СМИ опубликовал материал о том, что российские шпионы и агенты в западных странах существенно активизировались. О чем это может говорить? Готов ли Путин к войне на истощение? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российские мигранты представляют серьезную опасность для стран Европы

Военный аналитик Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона выразил мнение о том, что Запад просто "проспал" формирование у себя разветвленной сети российских шпионов, агентов влияния и целых команд подготовленных боевиков.

"В Европе уже существует сформированная, структурированная, хорошо организованная российская агентурная сеть. Причем нельзя сказать, что о ее формировании европейские спецслужбы не знали. Они не только об этом знали, но и весьма толерантно, сдержанно наблюдали за ее формированием и расширением", – отметил Коваленко.

По его словам, российские спецслужбы десятилетиями занимались инфильтрацией своих агентов в самые разные слои населения Европы. Агенты ссылались, в частности, под видом политических беженцев и обычных экономических мигрантов. Аналитик отмечает, что западные спецслужбы забили тревогу только тогда, когда речь зашла об активизации этой разветвленной сети.

Коваленко также приводит пример того, какие методы использовала Россия для создания своей агентурной сети.

"Несколько лет назад в Германии и в целом в Европе, стала очень популярной сеть бойцовских клубов "Система", основателями которой были выходцы из России. Данная сеть, организаторы которой казались просто обычными энтузиастами, активно используются разведслужбами России для вербовки агентов из наиболее радикальной прослойки населения. По оценкам экспертов, под контролем спецслужб РФ в Германии имеется от 250 до 300 активных, подготовленных боевиков", — рассказал эксперт.

Самое активное количественное наступление человеческим ресурсом россияне ведут на Востоке Украины

Военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона заявил, что основной ресурс российского диктатора Путина – российское общество, и именно это позволяет вести войну на истощение. Они теряют десятки тысяч человек, но продвигаются вперед на 200-300 метров.

Эксперт отмечает, что главная угроза заключается в том, что на новом этапе войны количество может перерасти в качество.

"Для них (российского руководства – ред.) люди – это топливо войны, они их вбрасывают пока возможно. Сейчас в РФ происходят определенные процессы. Там не будет объявлена мобилизация в том классическом виде, как мы ожидаем, что Путин выйдет и объявит. Усиливаются соответствующие меры – людям обещают большие "плюшки", увеличивается единовременная выплата и зарплата за нахождение в зоне так называемой "СВО". Здесь надо понимать, те финансовые условия, которые были раньше, уже не устраивают, надо повышать деньги, чтобы люди захотели туда идти. Поскольку деньги у РФ есть, если надо будет повышать еще, они будут это делать", — заметил эксперт.

Он добавил, что в войне на истощение россияне пытаются задавить Украину ресурсом, в частности человеческим. И, по словам Поповича, "масса решает".

"Благодаря этой массе человеческого ресурса, они могут пока продвигаться вперед. Медленно, с большими потерями, по 100-200 метров определенных поселков. Но таким образом они сейчас будут действовать", — подчеркнул эксперт.

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