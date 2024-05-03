Почему Западу нельзя допустить успеха РФ в Украине: какими будут последствия

Россия готовит волну "гибридных" атак против Молдовы перед выборами и референдумом, сообщает британская разведка. Явно не без руки Кремля пророссийское руководство Грузии сбивает страну с европейского пути. Несмотря на ослабление из-за войны против Украины, путинский режим пытается также "качать" Африку, ряд европейских стран, лоббирует свои интересы в США, судя по явно пророссийским заявлениям некоторых конгрессменов. Как сбить с РФ имперскую спесь и желание перекроить мир по своему образу и подобию? Созрел ли демократический лагерь к тому, что это необходимо делать как можно скорее, пока официально не началась Третья мировая война? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

У каждого свои мотивы

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук рассуждает следующим образом:

"С моей точки зрения, Третья мировая война уже идет. Просто ее так не называют. Как не называли Первую мировую и Второй мировую таковыми, когда они еще шли. Лишь после. Так что терминология нынешнего глобального конфликта будет обозначена по его завершению. Хоть есть все признаки (и это признали многие эксперты, в том числе западные), что мы находимся в Третьей мировой".

По словам эксперта, примерно половина стран мира уже в той или иной мере вовлечены в войну. Либо участвуя в ней – так или иначе. Либо пытаясь ей противодействовать.

"Следует понимать, почему Россия чувствует себя так уверенно, ведет себя столь дерзко, ломая мироустройство. Всё потому, что есть мощные страны, которые ее поддерживают. Речь, в первую очередь, о Китае. Есть глобальные игроки, занимающие снисходительно-позитивную позицию. Та же Индия. Есть условно нейтральные, но на самом деле "болеющие" за Россию страны Глобального Юга. У каждого свои мотивы. Но общая позиция тех, кто не осуждает РФ – ее действия они рассматривают в контексте противодействия "плохому Западу". И желание победы РФ в Украине, явная (как от Ирана и Северной Кореи) и не явная поддержка страны-агрессора для них важны как вызов именно Глобальному Западу. И лидером этого противостояния является Китай, дирижирующий многими процессами", – поясняет Борис Кушнирук.

Так что, продолжает он, говорить следует не о том, что где-то недожали Россию, а о том, что мы имеем дело с определенной глобальной тенденцией, столкновением мировоззрений. И лишь вопрос времени, когда это проявится более активно в тех или иных точках мира.

"Сейчас многое решается на поле боя в Украине, – отмечает эксперт. – Если РФ достигнет здесь успеха, даже в виде перемирия при условии, что за ней останется часть оккупированных территорий, то можно считать, что глобальный конфликт будет нарастать. Потому что ни Россия в таком случае не остановится, ни Китай. И в какой-то момент РФ продолжит атаковать Украину, а КНР начнет штурмовать Тайвань".

На Западе, акцентирует Борис Кушнирук, есть эксперты, которые открыто говорят, что идет Третья мировая. А есть те, кто предпочитает закрывать на это глаза. Вот только война от этого никуда не девается.

Россию и Китай объединяет общий геополитический противник – США

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко акцентирует, что "имперскую спесь" и стремление вернуть России роль одного из геополитических полюсов в современном мире Путин стал проявлять еще до того, как подобные амбиции появились у председателя Си в Китае.

"Заявления Путина о необходимости формирования многополярного мира отражали стремление России стать одним из глобальных полюсов в международной системе. И эти амбиции Путина в перспективе неизбежно столкнутся с амбициями Китая", – прогнозирует эксперт.

По его словам, пока Россию и Китай объединяет общий геополитический противник – США. Но, поясняет он, РФ для КНР нужна не в роли равноценного партнера и потенциального конкурента за глобальное влияние, а в роли младшего и зависимого партнера.

"Поэтому в перспективе неизбежен конфликт интересов между ними. Медведю и Дракону будет тяжело ужиться на одних и тех же площадках влияния – в Азии, Африки, отчасти Латинской Америке. И Западу надо научиться играть на этих потенциальных противоречиях между РФ и Китаем", – считает Владимир Фесенко.

Он уверен, что Западу с путинской Россией нужно делать то же самое, что он делал по отношению к СССР. А именно – противостоять и ослаблять своего политического и идеологического конкурента.

"Запад слишком разжирел и ослабел за 30 лет после окончания Холодной Войны. И надо возвращать былую форму – вооружаться, демонстрировать свое экономическое и технологическое превосходство и лидерскую роль в международных отношениях, – отмечает политолог. – Начинается новая Холодная война, в которой Запад должен доказать свое экономическое, технологическое, политическое и военное преимущество над Россией (а в перспективе и над Китаем), в том числе в гонке вооружений. Первое поле боя – Украина. Чтобы сбить с России "имперскую спесь", надо, чтоб страна-агрессор проиграла эту войну, оказалась в экономическом и политическом кризисе".

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