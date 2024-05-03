Могут ли начаться переговоры с Россией после саммита мира: что дали понять Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Глобальный саммит мира, который запланирован на 15 и 16 июня в Швейцарии – это фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира. И предупреждает, что Путин (а РФ на этот саммит не приглашена) будет пытаться сорвать подготовку мероприятия, ослабить украинские позиции. До сих пор под вопросом участие в саммите Китая, который подвергается критике со стороны США за то, что не готов поддержать украинскую формулу мира. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего ожидать от встречи в Швейцарии, а также – куда в итоге могут качнуться переговоры.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Ни одна страна, которая думает о международном праве, на кремлевские "предложения" не пойдет

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко поделился таким комментарием:

"На саммите в Швейцарии будут сказаны правильные, мудрые слова о том, что следует уважать международное право, жить в дружбе и мире, что захватывать чужие земли – это плохо. Всё, что обычно говорится на подобных саммитах. Хорошо, что соберется, судя по всему, большая часть мирового сообщества. Сейчас называют цифры от 80 до 100 стран. И в политическом плане это будет победой тех, кто хочет восстановления мира на принципах международного права".

Но, акцентирует эксперт, мы ведь имеем дело с РФ, для которой международные законы не писаны и не читаны, а, если читаны, то не так, что мы и видим в практическом исполнении.

Потому в формуле "возможно, после конференции в Швейцарии будут какие-то переговоры с РФ", я бы акцент ставил на слове "возможно". Но читаю его как "невозможно", потому что ни одна страна, которая думает о международном праве, территориальной целостности, суверенитете на кремлевские "предложения" не пойдет", – резюмирует Владимир Огрызко. "Потому в Москве, как и ранее, повторяют что-то вроде "мы на ультиматумы, которые нам будут выставлять, не пойдем; нам эти ваши мирные планы не нужны; если Украина хочет мира, пусть признает захваченные территории российскими и превратится в полуколонию, которая будет зависеть от воли России". Понятно, что на такие условия мы никогда не пойдем

Может появиться некое компромиссное решение

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли называет достаточно сенсационным заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что после саммита в Швейцарии есть вероятность российско-украинских переговоров.

"До этого президент Зеленский наотрез отказывался вести переговоры с Путиным, – напоминает эксперт. – Возможно, будет некий другой формат, с другими представителями РФ. Но, учитывая разницу взглядов сторон на переговоры, напрашивается вывод, что либо министр иностранных дел Украины оговорился (в чем я сомневаюсь), либо – есть некие непубличные договоренности, которые сейчас активно продвигаются".

Нельзя исключать, продолжает политолог, что именно поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен недавно посещал Китай. Возможно, пытаются найти некое компромиссное решение.

Он также обсуждается. Наверняка, во время грядущего визита Си Цзиньпина во Францию будут говорить о том, как завершить российско-украинскую войну. Вот по итогам этого визита, скорее всего, станет понятно — участвует ли КНР в саммите мира. Если участвует, это станет сигналом нахождения неких компромиссных решений. И тогда мирные переговоры могут начаться. Тем более, что хронологически всё идет по графику выборов в США". "Будут ли конкретные результаты от швейцарского саммита — зависит от того, подтвердит и свое участие там Китай, – уверен Максим Яли. – У этого игрока наиболее серьезное влияние на Россию. И Си способен склонить Путина к определенным компромиссам. Напомню, что более года назад появился "китайский мирный план"

По мнению эксперта, начало мирных переговоров между Киевом и Москвой выгодно Администрации Байдена. Особенно на фоне того, что Трамп свой "мирный план" уже изложил. И отдавать ему пальму миротворца в случае победы кандидата от республиканцев на выборах – не в интересах Байдена.

"Украине же, похоже, дали понять, что, если мы не пойдем на уступки, это может быть сопряжено с сокращением военной помощи. Без которой территориальные потери могут лишь возрасти, а переговорные позиции России – усилиться. Всё свидетельствует о том, – считает Максим Яли, – что война выходит на финишную прямую. Но нужно подождать решения Китая касательно саммита мира".

Украино-российские переговоры о мире на "стопе", но рано или поздно — начнутся

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов напоминает, что любая война заканчивается миром. Буквальным (то есть подписанием мирных договоренностей и официальным окончанием войны) или фактическим (прекращением активных боевых действий и подписанием перемирия на определенных условиях).

"Кончится миром, буквальным или фактическим, и наша война. Вопрос два – когда и на каких условиях. Именно их и должен начать регулировать "Глобальный саммит мира" в Швейцарии", – поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что российско-украинская война – это конфликт невиданной интенсивности и масштабов со времен Второй мировой войны. Который, так или иначе, влияет на жизнь не только Европы, но и всего мира. Следовательно, пути к миру, а также гарантии его сохранения в будущем нужно искать, консультируясь с мировым сообществом.

И только реализация всех десяти пунктов способна принести справедливый мир Украине, Европе и миру. И именно "Саммит мира" должен стать местом ее глобального признания и утверждения. На основе этой формулы будет разработан план мирного урегулирования, который представят кремлю. И тогда начнутся уже диспуты с российским режимом по поводу его положений и внедрения", – отмечает Муса Магомедов. "В основе украинского видения будущего мира лежит так называемая "формула Зеленского" или "украинская формула мира"

На данный момент, продолжает он, официальные украино-российские переговоры о мире на "стопе". Но рано или поздно — начнутся.

"Ведь силы у обеих сторон исчерпываются, – подчеркивает нардеп. – Задача Украины — предложить условия мира, справедливого для нас, поддерживаемого мировым сообществом. Справедливого – ключевое слово. Ведь для нас это вопрос не уступок и компромиссов с агрессором, а вопросы ценностей цивилизованного мира, построения миропорядка, основанного на правилах, а не на праве сильного. Согласится ли на это РФ – вопрос открытый. Но риск обессилить в долгой войне, давление мирового сообщества могут сделать свое дело. В конце концов, главное начать " .

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