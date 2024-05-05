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Макрон обрадовался угрозам Кремля после заявлений об отправке войск в Украину

Появилась реакция Эммануэля Макрона на реакцию России на возможность ЕС отправить западные войска на войну в Украине.

сегодня, 14:47
Автор:
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Slava Kot
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Президент Франции Эммануэль Макрон положительно отреагировал на возмущение Кремля о возможности введения западных войск для войны в Украине против России. По словам Макрона, он видит "волнение России".

Макрон обрадовался угрозам Кремля после заявлений об отправке войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото с открытых источников

Во время интервью La Tribune Эммануэль Макрон рассказал, как нужно поступать с Россией. По его словам, против Кремля нужно выбрать "стратегию неопределенности", которая основана на том, чтобы не раскрывать свои планы. В частности, Макрон указывает, что его заявления о возможности отправки иностранных войск в Украину стали частью этой стратегии.

Макрон отметил, что его стратегия работает, о чем свидетельствует реакция России по отправке западных войск в Украину.

"Волнение России показывает, что мы правые и не закрыли никаких дверей. В противном случае это означает, что мы соглашаемся отказаться от международного порядка, основанного на законе, а значит, от мира и безопасности", — сказал Макрон.

Вместе с тем президент Франции указывает, что Россия представляет угрозу для Европы из-за возможности атаковать страны, особенно находящиеся рядом с Украиной.

"Если Россия победит, в следующий момент безопасности не будет ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни у нас дома. Диапазон российских баллистических ракет покрывает нас всех", — подчеркнул Макрон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эммануэль Макрон назвал два основных условия, по которым Франция может отправить свои войска в Украину.

Также "Комментарии" писали о французском генерале Мишеле Яковлеффе, который считает, что война в Украине стала шагом к неизбежному краху России.




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Источник: https://www.latribune.fr/economie/politique/exclusif-emmanuel-macron-je-m-impliquerai-dans-les-europeennes-996919.html
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Буба

сегодня, 14:35

Саме стратегію невизначеності проявив український генерал Залупний, коли рік тому докладно розповів усьому світу, де, на яких ділянках фронту та якими силами Україна буде проводити свій феєричний контрнаступ!


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