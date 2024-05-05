Макрон обрадовался угрозам Кремля после заявлений об отправке войск в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Франции Эммануэль Макрон положительно отреагировал на возмущение Кремля о возможности введения западных войск для войны в Украине против России. По словам Макрона, он видит "волнение России".
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото с открытых источников
Во время интервью La Tribune Эммануэль Макрон рассказал, как нужно поступать с Россией. По его словам, против Кремля нужно выбрать "стратегию неопределенности", которая основана на том, чтобы не раскрывать свои планы. В частности, Макрон указывает, что его заявления о возможности отправки иностранных войск в Украину стали частью этой стратегии.
Макрон отметил, что его стратегия работает, о чем свидетельствует реакция России по отправке западных войск в Украину.
Вместе с тем президент Франции указывает, что Россия представляет угрозу для Европы из-за возможности атаковать страны, особенно находящиеся рядом с Украиной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эммануэль Макрон назвал два основных условия, по которым Франция может отправить свои войска в Украину.
Также "Комментарии" писали о французском генерале Мишеле Яковлеффе, который считает, что война в Украине стала шагом к неизбежному краху России.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Буба
сегодня, 14:35
Саме стратегію невизначеності проявив український генерал Залупний, коли рік тому докладно розповів усьому світу, де, на яких ділянках фронту та якими силами Україна буде проводити свій феєричний контрнаступ!