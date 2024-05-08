Китайский зоопарк выдавал собак за панд (ВИДЕО)



















Китайский зоопарк Тайчжоу в провинции Цзянсу, чтобы привлечь больше новых посетителей окрасил собак подобно пандам. После этого тысячи людей пришли посмотреть на "искусственных панд" или "собакопанду".



Зоопарк в Китае выдавал собак за панд. Фото из открытых источников

Китайский зоопарк Тайчжоу расположен в 1000 км южнее Пекина стал центром внимания, когда 1 мая представил двух новых существ в зоопарке, которых посетители называют "собакопандами". Эти пушистые животные, похожие на больших панд, одновременно вызывали восторг и смущение посетителей.

Информационная доска на вольере объясняет, что собаки-панды – это не отдельная порода, а скорее домашние собаки, поддающиеся стрижке или рождающиеся с естественным рисунком шерсти, похожим на панд. Несмотря на это, некоторые посетители ошибочно полагали, что это новый вид панд. Когда они узнавали, что это не панды, а собаки породы чау-чау, то выражали свое возмущение.

Другие же посетители критиковали, что окрашивание животных может им повредить. Однако в китайском зоопарке заверили, что использовали безвредные красители для собак. Но большинство людей назвали такую инициативу зоопарка жестоким обращением с животными.

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