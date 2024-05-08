Мобилизация в Украине: почему теперь выбор за обществом, что происходит

Чем ближе 18 мая, когда вступают в силу нормы нового закона о мобилизации, тем больше новостей об очередях в ТЦК или о странных смертях некоторых военнообязанных. Со стороны представителей Верховной Рады периодически звучит критика в адрес работников ТЦК за явные перегибы. А со стороны военных – заявления о том, что мотивация для будущих воинов должна быть и положительная, и отрицательная. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами животрепещущую тему мобилизации.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Государство создало комфортные условия для прохождения военной службы

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран обращает внимание, что процесс мобилизации в рамках законодательных изменений, которые вступают в силу 18 мая (и дают двухмесячный срок мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, чтоб обновить свои военно-учетные данные в ТЦК), еще не начался.

Следует отметить, что изменениями закона о мобилизации государство создало комфортные условия для прохождения военной службы. Через систему рекрутинга можно выбрать удобные себе должности, подразделения. Есть обязательное условия об обучении – от месяца и больше, в Украине или за границей. Увеличилось денежное обеспечение военнослужащих, премии. Для тех, кто впервые подписывает контракт, предусмотрены отдельные финансовые бонусы", – отмечает эксперт. "Но очереди у ТЦК, действительно, уже есть. Потому что у нас уже нет "ограниченно годных", следует проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) многим. К тому же, с 4 мая уже вступили в силу нормы, согласно которым члены ВВК не смогут по своему усмотрению принимать решения о пригодности и непригодности военнообязанного

Кроме того, продолжает он, много одиозных норм убрали из первоначального варианта закона о мобилизации – блокирование счетов и так далее.

"Теперь выбор за обществом, которое ранее просило преференций, чтоб пойти воевать. Отныне эти преференции есть, – отмечает Виктор Таран. – Надеемся, что будет и значительное пополнение наших вооруженных сил. Мы в этом очень нуждаемся. Ждем в наших рядах!".

Важно остановить российское наступление

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко акцентирует, что мобилизация – сложный вопрос для общества. Но в целом, отмечает он, у украинцев есть понимание необходимости усиления данного процесса.

вопрос справедливости (почему кто-то служит, а кто-то – нет), обеспечения мобилизованных и так далее. Но в целом есть понимание угрозы, которую несет РФ – и которая может коснуться каждого, если не помогать ВСУ, в том числе вливаясь в их ряды", – подчеркивает эксперт. "Камнем преткновения становятся скорее методы работы ТЦК

Он напоминает, что страна-агрессор сейчас имеет определенные тактические успехи на фронте, перехватила инициативу – в том числе, потому что постоянно проводит мобилизационные процессы, хоть и скрытые.

"Отрадно, что сейчас у ТЦК (которые работают в круглосуточном режиме) мы видим очереди тех, кто готов обновить свои данные. Да, есть определенные шероховатости, но в целом организационный процесс налаживается, – считает Игорь Петренко. – Хорошо, что акцент стали больше делать на мотивационную часть, использовать рекрутинговый компонент ".

Мобилизация во время войны, при меняющемся законодательстве – это живой, динамичный процесс, поясняет эксперт. Конечно, есть ошибки, но их пытаются исправить. И это правильно.

"Гражданам Украины важно понять, что мобилизация – это сейчас о необходимости остановить российское наступление, перейти в маневренную оборону. А со временем начать контрнаступление. РФ не останавливается, пользуясь проблемами, которые у нас возникли с вооружением и боеприпасами, с кадровым составом. Сейчас ситуация налаживается, но остановить врага можем лишь мы. И это надо осознать", – подчеркивает Игорь Петренко.

Он также обращает внимание, что Россия активно проводит ИПСО по дискредитации мобилизации. Активно плодятся анонимные каналы, где рассказывают об "ужасах мобилизации в Украине".

"Да, определенные проблемы есть. Но они точно не так глобальны, как пытается показать РФ, надеясь сорвать нашу мобилизацию, – уверен эксперт. – Нам важно сделать эффективным и комфортным процесс мобилизации, для чего необходимы правильная коммуникация власти и общества".

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