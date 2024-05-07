Мобилизация в Украине: почему нужна и позитивная, и негативная мотивация

Во время мобилизации власти должны применять в отношении военнообязанных как положительную, так и негативную мотивацию, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

"Мобилизация – это одна из важнейших тем сегодня. Войско нуждается в людях. Во время войны это обычный процесс. Конечно, хотелось бы мотивировать людей защищать Украину от врага только поощрением. Но когда ситуация сложная и на карту поставлено будущее всего государства и нации – должна быть и положительная, и отрицательная мотивация", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, очень важно работать над репутацией армии, здоровой пропагандой и социальными программами.

"Но для тех, кто помнит только о своих правах и совсем забыл о своих обязанностях – должно быть адекватное наказание и соответствующее отношение государства. В то же время, если человек принимает правильное решение, он должен знать, что государство о нем позаботится", — добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская армия готовится к тому, что российские захватчики попытаются повторить массовую атаку на разных направлениях фронта. "Готовимся к худшему сценарию. Исходим из максимальных возможностей врага, а не из наиболее вероятных его действий. Думаем, как опережать врага по крайней мере в планировании своих действий", — рассказал командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российское наступление происходит чрезвычайно медленными темпами, поскольку почти через год в районе Бахмута захватчики смогли продвинуться всего на 16 км, заявил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза. По мнению дипломата, Россия не сможет достичь значительных территориальных достижений, а украинские военные будут становиться сильнее.