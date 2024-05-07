В ТЦК заявили о новой смерти военнообязанного из-за эпилептического приступа

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Slava Kot
Днепропетровский ТЦК сообщил, что 5 мая произошел трагический случай с военнообязанным, который без признаков физического воздействия скончался после нападения эпилепсии. В ТЦК выразили соболезнования родным и указали, что по факту смерти военнообязанного продолжаются следственные действия правоохранительных органов.
После приступа эпилепсии в Кривом Роге скончался военнообязанный. Фото из открытых источников
Криворожское издание "На часи" сообщило, что 44-летний мужчина, по имени Артем, попал в Саксаганский ТЦК, где проходил ВЛК и готовился к отправке в учебный центр. Вечером 5 мая в ТЦК приехала мать Артема, которая должна была ему передать деньги и документы, но женщине сообщили о смерти ее сына, у которого, по ее словам, были только проблемы со зрением.
Как пояснили в ТЦК, у мужчины наблюдали резкое ухудшение здоровья, сопровождавшееся признаками эпилептического приступа.
В ТЦК выразили соболезнования родным и близким умершего и добавили, что по факту смерти продолжаются следственные действия.
Отметим, что это не первый случай, когда фиксируют смерть военнообязанного из-за приступа эпилепсии после прохождения ВЛК. Подобный случай произошел в Закарпатской области, когда по заявлениям местного ТЦК, у мужчины по дороге в учебный центр произошел эпилептический приступ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК отреагировали на случаи, когда дальнобойщиков снимают с маршрутов и отправляют в военкоматы.
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Сергей
сегодня, 16:32
так - Поддерживаю на 200%!!!
Іван Сірко
сегодня, 11:36
Щоб все зло що творить тцк сп та мвс повернулось їм с торицею в три рази більше! Амінь тцк, мвс
так
сегодня, 11:25
Тобто влк признала його здоровим. На території тцк не надали допомогу,мабуть ржали що закосив. Справедливо - влк і тцк в повному складі ,на навчання і на передок. Почуяли себе Богами,навіть не коженпрезидентами(
Юрко
сегодня, 10:19
Призивати треба дорослих, в яких вже є діти, а молодь залиште в спокої, хай плодять наступні покоління українців. Бо інакше країна залишиться без майбутнього.