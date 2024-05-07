В ТЦК заявили о новой смерти военнообязанного из-за эпилептического приступа

Днепропетровский ТЦК сообщил, что 5 мая произошел трагический случай с военнообязанным, который без признаков физического воздействия скончался после нападения эпилепсии. В ТЦК выразили соболезнования родным и указали, что по факту смерти военнообязанного продолжаются следственные действия правоохранительных органов.



После приступа эпилепсии в Кривом Роге скончался военнообязанный. Фото из открытых источников

Криворожское издание "На часи" сообщило, что 44-летний мужчина, по имени Артем, попал в Саксаганский ТЦК, где проходил ВЛК и готовился к отправке в учебный центр. Вечером 5 мая в ТЦК приехала мать Артема, которая должна была ему передать деньги и документы, но женщине сообщили о смерти ее сына, у которого, по ее словам, были только проблемы со зрением.

Как пояснили в ТЦК, у мужчины наблюдали резкое ухудшение здоровья, сопровождавшееся признаками эпилептического приступа.

"Была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась домедицинская помощь. Прибывшие по вызову сотрудники патрульной полиции констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", — говорится в заявлении Днепропетровского ТЦК.

В ТЦК выразили соболезнования родным и близким умершего и добавили, что по факту смерти продолжаются следственные действия.

Отметим, что это не первый случай, когда фиксируют смерть военнообязанного из-за приступа эпилепсии после прохождения ВЛК. Подобный случай произошел в Закарпатской области, когда по заявлениям местного ТЦК, у мужчины по дороге в учебный центр произошел эпилептический приступ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК отреагировали на случаи, когда дальнобойщиков снимают с маршрутов и отправляют в военкоматы.