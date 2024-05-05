logo

BTC/USD

63988.38

ETH/USD

3140.66

LTC/USD

81.36

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Минобороны указали на важные изменения в отношении ВВК
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны указали на важные изменения в отношении ВВК

Департамент здравоохранения Министерства обороны указал на изменения по мобилизации военнообязанных во время прохождения ВВК.

сегодня, 09:42
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Члены военно-врачебной комиссии после вступления в силу нового закона о мобилизации не смогут по своему усмотрению принимать решения о пригодности и непригодности военнообязанного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление департамента здравоохранения Министерства обороны Украины.

В Минобороны указали на важные изменения в отношении ВВК

ВЛК не смогут принимать самостоятельно решения о пригодности военнообязанного

В Минобороны объявили, что с 4 мая вступили в силу изменения относительно полномочий ВВК. Согласно этим изменениям, в Украине был отменен статус "ограниченно пригодный" и оставили две группы — "пригодные" и "непригодные" военнослужащие для прохождения службы. Также ведомство опубликовало список болезней, определяющий кого могут или не могут мобилизовать.

Как отмечает департамент здравоохранения Минобороны, новые внедрения основаны на принципах прозрачности, ответственности, добродетели и беспристрастности.

"Фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по собственному усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит сделать невозможным коррупционные проявления", — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что ВВК будет устанавливать степень годности военного к службе на основе болезней и состояния здоровья в соответствии с предложенными таблицами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК отреагировали и объяснили случаи, когда водителей забирают из автомобилей и везут в военкоматы. В заявлении говорится, что водители такие же люди, поэтому должны обновить данные в ТЦК.

Также "Комментарии" писали о количестве уголовных дел по уклонению. По статистике одна область в лидерах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556931476656
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости