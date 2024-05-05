В Минобороны указали на важные изменения в отношении ВВК

Члены военно-врачебной комиссии после вступления в силу нового закона о мобилизации не смогут по своему усмотрению принимать решения о пригодности и непригодности военнообязанного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление департамента здравоохранения Министерства обороны Украины.



ВЛК не смогут принимать самостоятельно решения о пригодности военнообязанного

В Минобороны объявили, что с 4 мая вступили в силу изменения относительно полномочий ВВК. Согласно этим изменениям, в Украине был отменен статус "ограниченно пригодный" и оставили две группы — "пригодные" и "непригодные" военнослужащие для прохождения службы. Также ведомство опубликовало список болезней, определяющий кого могут или не могут мобилизовать.

Как отмечает департамент здравоохранения Минобороны, новые внедрения основаны на принципах прозрачности, ответственности, добродетели и беспристрастности.

"Фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по собственному усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит сделать невозможным коррупционные проявления", — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что ВВК будет устанавливать степень годности военного к службе на основе болезней и состояния здоровья в соответствии с предложенными таблицами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК отреагировали и объяснили случаи, когда водителей забирают из автомобилей и везут в военкоматы. В заявлении говорится, что водители такие же люди, поэтому должны обновить данные в ТЦК.

Также "Комментарии" писали о количестве уголовных дел по уклонению. По статистике одна область в лидерах.