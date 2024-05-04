Что самое важное в новом законе о мобилизации: к чему есть вопросы

Чем ближе 18 мая, когда вступают в силу нормы нового закона о мобилизации, тем больше обсуждаются те или иные его положения, а также нововведения, которыми дополняет эту тему правительство (как то же прекращение предоставления консульских услуг военнообязанным украинцам, выехавшим за границу). При этом во многих городах под ТЦК уже сформировались очереди военнообязанных, пришедших обновить персональные данные. А годными к службе, согласно новому приказу Минобороны, могут признать даже тех, кто страдает серьезными заболеваниями, но сохраняет достаточную функциональность. Портал "Комментарии" продолжает анализировать вместе с экспертами ситуацию с новым законом о мобилизации и самим данным процессом в Украине.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Поощрения и соцзащита военнослужащих – ключевое в законе о мобилизации

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает так:

Закон вызвал такой резонанс в обществе, потому что его взялись имплементировать, писать люди непрофессиональные, назначенные в руководство Минобороны, но не понимающие, как функционирует ВСУ и так далее. Лишь после того как к написанию проекта закона привлекли профессионалов, он был принят Верховной Радой чуть ли не конституционным большинством ". "Безусловно, новый закон о мобилизации был нужен. Старый не отвечал современным реалиям, требованиям к обороне, учету мобилизационного ресурса и так далее. Давно пора было переходить от бумажного учета к электронному

По словам эксперта, старый мобилизационный закон писался для армии по призыву. Сейчас же мы идем к современной контрактной армии. Пока у нас она смешанная, учитывая войну. Но современные вооруженные силы, согласно стандартам НАТО, именно контрактные.

Зачем в ТЦК, штабах, тыловых подразделениях держать вполне себе здоровых мужиков, которые больше пользы принесут на фронте? Их работу вполне могут выполнять те, кто реально непригоден к службе из-за тяжелых ранений, контузий и так далее. Те же женщины вполне смогут вести электронный учет военнообязанных, составлять реестры, направлять повестки… То же самое касается медбратьев (достаточно будет в тылу медсестер), ряда штабистов и тому подобное, – считает Олег Стариков. – Даже люди с определенными проблемами со здоровьем могут управлять теми же дронами для обеспечения ведения боевых действий". "Правильным было в военное время и убрать термин "ограничено годен"

Необходимо, по мнению эксперта, было и снижать возраст призыва с 27 до 25 лет, что, наконец, сделано.

"Но параллельно с этим следовало бы начать серьезную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, – говорит Олег Стариков. – Мы упустили молодежь. В школах необходима начальная военная подготовка, в институтах – военные кафедры. С акцентом, подчеркиваю, не на национально-патриотическом, а на военно-патриотическом воспитании!".

При этом, продолжает эксперт, следовало бы ограничить призыв по возрасту. Для солдат – до 40 лет, для младших офицеров – до 45, для старших офицеров – до 55, для генералов – до 60. Те, кто не попадает под эту категорию, должны идти в армию исключительно добровольно.

"Сам по себе солдат может эффективно выполнять свои функции до 40 лет, в силу физической готовности. После – уже много заболеваний, которые могут просто убить из-за чрезмерных нагрузок", – отмечает Олег Стариков.

Он приветствует то, что ввели новые поощрения, а также соцзащиту военнослужащих.

"Как по мне – это ключевой момент данного закона, – признался эксперт. – Но дополнительно обязательно необходимо принять законы о военной юстиции (которая защищала бы права военнослужащих) и о военном омбудсмене".

Закон о мобилизации имеет слабую легитимность в смысле общественной поддержки

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отмечает, что никто не знает, как будет развиваться ситуация после 18 мая. Тем более, что, согласно закону, после этого есть два месяца для обновления военно-учетных данных.

И есть подозрения, что после вступления в силу мобилизационного закона тема легитимности Зеленского обострится. В том числе стараниями оппонентов ужесточения мобилизации", – прогнозирует эксперт. "А еще у нас впереди другая интересная дата – 20 мая, когда, не будь военного положения, истекал бы срок президентских полномочий Зеленского

По его словам, проблема нового закона о мобилизации в том, что он сам по себе имеет слабую легитимность в смысле общественной поддержки.

Пытались даже "повесить" непосредственно на военных, хоть это не их прерогатива. Учитывая, что к тому времени у действующего парламента также истек срок полномочий, это давало политически козыри в руки оппонентам действующей власти, ужесточения мобилизации. И они активно их применяли, усиливая негативные последствия действий руководства страны", – поясняет Виталий Бала. "Сам процесс его принятия, обсуждения во многом начался с "наезда" представителей правящей партии, политической верхушки на генерала Залужного, бывшего тогда главкомом и фигурой №1 с точки зрения доверия украинцев (а соответственно и легитимности, общественной поддержки). И, с моей точки зрений, подобным образом начался процесс делегитимизации будущего закона. Президент самоустранился от этого непопулярного решения. Его начали перебрасывать друг другу Минобороны, Кабмин в целом, Верховная Рада

Что будет, спустя 60 дней после 18 мая, когда все мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные – предсказать сложно, считает он. Но нет сомнений, что обновленный мобилизационный закон был нужен, армии нашей пополнении – нужно, ротации – нужны. Вот только то, как он принимался, вызвав негативную реакцию в обществе, это, к сожалению, снизило его уровень легитимности, констатирует Виталий Бала.

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