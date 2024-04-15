В Минобороны рассказали, какие бонусы и поощрения получат мужчины, которые станут в защиту Украины

Как отметил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, закон, проголосованный народными депутатами, предусматривает механизмы, которые будут способствовать улучшению процесса мобилизации. По его словам, в нем основное внимание уделяется учету военнообязанных.

Мобилизация в Украине

Как подчеркнул Лазуткин, государство должно иметь ясное представление о тех, кто забронирован, кто может быть мобилизован, и кто имеет отсрочку и т.д. Кроме того, по его словам, в законе четко определены права и механизмы работы территориальных центров комплектования. Лазуткин предположил, что это предотвратит возможные спекуляции, которые возникали, в том числе и по поводу российских ИПСО, ведь теперь все урегулировано и стандартизовано.

Он также отметил, что закон о мобилизации содержит ряд новых поощрений для лиц, которые решат присоединиться к Силам обороны Украины. По его словам, в частности, предусмотрены нормы, которые можно рассматривать как поощрения для военнообязанных. Это, например, 150 тысяч гривен на покупку автомобиля, 50% от первого взноса, если человек хочет приобрести жилье в кредит, 100 тысяч гривен после первого года службы. Также военные, уволенные из-под распоряжения командира воинской части из-за длительного лечения, будут получать постоянную заработную плату, что позволит им жить и получать лечение, подчеркнул спикер Минобороны.

Кроме того, Лазуткин прокомментировал введение повторного прохождения военно-врачебной комиссии для лиц, получивших вторую или третью группу инвалидности после 24 февраля 2022 года. По его словам, действительно были резонансные случаи, включая получение инвалидности. Он подчеркнул, что по завершении этого процесса можно будет говорить о коррупционной составляющей, если инвалидность этих групп не подтвердится и их будет много, то соответствующим органам нужно будет обратить внимание.

Что касается мобилизационного потенциала, об этом говорить не приходится. Некоторый процент можно будет привлечь в Сили обороны, но приоритетной должна быть мобилизация тех, кто готов воевать за свое государство, подчеркнул Лазуткин.

Напомним, ранее в ВР назвали ключевую норму закона о мобилизации.