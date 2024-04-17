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Закон о мобилизации в Украине опубликован: точная дата, когда он начнет действовать

В официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон о мобилизации

сегодня, 09:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон о мобилизации. Это означает, что документ вступит в силу через месяц со дня, следующего за его обнародованием. 

Закон о мобилизации в Украине опубликован: точная дата, когда он начнет действовать

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования", — отмечено в издании.

Таким образом новый закон заработает уже с 18 мая.

Напомним, во вторник, 16 апреля, президент Украины подписал мобилизационные изменения, принятые Верховной Радой 11 апреля, и являющиеся, по сути, компромиссным вариантом, в равной степени критикуемым как гражданскими, так и военными. О чем говорит всё, происходящее вокруг законопроекта, который теперь станет законом, а также вокруг собственно мобилизации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: http://www.golos.com.ua/article/377811
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