Плюсы и минусы нового законопроекта о мобилизации: оправдана ли критика

Во вторник, 16 апреля, президент Украины подписал мобилизационные изменения, принятые Верховной Радой 11 апреля, и являющиеся, по сути, компромиссным вариантом, в равной степени критикуемым как гражданскими, так и военными. О чем говорит всё, происходящее вокруг законопроекта, который теперь станет законом, а также вокруг собственно мобилизации? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Зеленский подписал законопроект о мобилизации. Фото: из открытых источников

Вопрос мобилизации следует отождествлять с вопросом выживания нашего государства

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко акцентирует, что вопрос мобилизации – достаточно сложный и острый для украинского общества. Но, уверен он, нам необходимо было модернизировать подходы к мобилизации, особенно на фоне российской активизации на фронте.

И это на фоне непрекращающихся мобилизационных процессов. Цель России – сломать нашу оборону. А у нас (и об этом давно заявляло военное руководство) наблюдается нехватка личного состава. Оппозиция ухватилась за вопрос демобилизации (ту, напомню, пока отменили ), пытается его педалировать. Но, во-первых, без мобилизации не может быть и демобилизации. А во-вторых, мы не можем в период усиления российского наступления убрать с фронта наиболее опытные, боеспособные части. Тем более на фоне того, что есть значительные перебои с поставками вооружений и боеприпасов со стороны партнеров. Чем откровенно упивается Путин, давая приказ об усилении массированных ракетно-дроновых и бомбовых ударов, а также наступления на земле", – отмечает эксперт. "Есть информация, что в ближайшее время Путин собирается мобилизовать еще 300-400 тысяч человек

Он подчеркивает, что в такой тяжелой ситуации нам следует одновременно работать по нескольким направлениям:

– активизировать партнеров, чтоб всё необходимое шло к нам быстрее и в больших количествах и ассортименте;

– увеличить мощности собственного ВПК;

– сделать более эффективными и прозрачными вопросы мобилизации.

но сроки остаются дискуссионными. Сейчас же акценты делаются на ротации, что дает возможность отдохнуть тем, кто давно воюет". "Что и делается, – поясняет Игорь Петренко. – Демобилизация будет проголосована отдельным законопроектом

Понятно, продолжает эксперт, что принятый парламентом и подписанный президентом мобилизационный документ не идеален. Его критикуют со всех сторон. Но он делает более приемлемым общение граждан с ТЦК, вводит дополнительную соцзащиту военнослужащих и членов их семей, ужесточает наказание для уклонистов (хоть куда меньше, чем предлагалось изначально).

"Срочная служба заменяется базовой военной подготовкой, что я считаю правильным. Как и то, что не прошедшие такую подготовку не допускаются к работе в госслужбе, прокуратуре, полиции и так далее. Подобная модель отлично себя зарекомендовала в Израиле. Позитивно и то, что законопроект уделяет внимание рекрутингу, предусматривает усиление этой составляющей для Сил обороны. Важно делать больше акцентов именно на поощрении, а не наказании. Законопроект, действительно, вышел компромиссным. Посмотрим, насколько окажется эффективным", – говорит Игорь Петренко.

По его словам, вопрос мобилизации следует отождествлять с вопросом выживания нашего государства. Россия хочет уничтожить Украину. И мы либо защитим ее все вместе, либо потеряем всё, что есть.

"Увы, но ряд оппозиционных политиков этого не понимают", – считает эксперт.

Такой законопроект был бы ко времени в 2022-м

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

действительно, звучит как со стороны военных, так и от гражданских. Сформировалась позиция, что мобилизация – это наказание. Параллельно с чем мы видим большое количество представителей тех же правоохранительных органов, которые оказались не охвачены мобилизацией, хоть именно они одними из первых должны становиться на защиту Родины". "Критика обновленного мобилизационного законодательства

Получили мы и проблему с транспортными средствами, которые теперь государство сможет легче конфисковать, либо не позволять ими управлять теми, кого считает уклонистами, напоминает эксперт.

В итоге, продолжает он, можем получить еще больший отток населения за границу, больше украинцев, которые перестанут выходить из дома, станут скрываться.

Гражданское население недовольно ужесточениями, обязанностью обновить военно-учетные данные А ведь многие держат экономический фронт, без которого невозможно содержать военный", – акцентирует Сергей Войченко. "Возможно, такой законопроект был бы ко времени в 2022-м. Но на третий же год полномасштабной войны мы получили контраверсийное к нему отношение. Военные ожидали демобилизации, а эту норму в последний момент убрали

По его словам, вместо того, чтоб стимулировать процессы мобилизации, сделать их реально прозрачными и справедливыми, власть продолжает играть во что-то непонятное.

"Своих детей властьимущие в Силы обороны не отправляют, сами туда не спешат. А простые украинцы оказались перед сложным выбором: лишить семью средств существования и идти на фронт фактически под дулом ужесточенных законодательных норм – либо скрываться. Денежных поощрений особых не предложили, как и компенсаций. Как следствие – возможны социальные потрясения. В некоторых регионах женщины с палками уже выходили против представителей ТЦК", – напоминает Сергей Войченко.

Читайте также на портале "Комментарии" - помощь от США и Европы Украине: что изменилось и какие теперь расклады.