Плюсы и минусы нового законопроекта о мобилизации: оправдана ли критика

Во вторник, 16 апреля, президент Украины подписал мобилизационные изменения, принятые Верховной Радой 11 апреля, и являющиеся, по сути, компромиссным вариантом, в равной степени критикуемым как гражданскими, так и военными. О чем говорит всё, происходящее вокруг законопроекта, который теперь станет законом, а также вокруг собственно мобилизации? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Зеленский подписал законопроект о мобилизации. Фото: из открытых источников
Вопрос мобилизации следует отождествлять с вопросом выживания нашего государства
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко акцентирует, что вопрос мобилизации – достаточно сложный и острый для украинского общества. Но, уверен он, нам необходимо было модернизировать подходы к мобилизации, особенно на фоне российской активизации на фронте.
"Есть информация, что в ближайшее время Путин собирается мобилизовать еще 300-400 тысяч человек
. И это на фоне непрекращающихся мобилизационных процессов. Цель России – сломать нашу оборону. А у нас (и об этом давно заявляло военное руководство) наблюдается нехватка личного состава. Оппозиция ухватилась за вопрос демобилизации (ту, напомню, пока отменили), пытается его педалировать. Но, во-первых, без мобилизации не может быть и демобилизации. А во-вторых, мы не можем в период усиления российского наступления убрать с фронта наиболее опытные, боеспособные части. Тем более на фоне того, что есть значительные перебои с поставками вооружений и боеприпасов со стороны партнеров. Чем откровенно упивается Путин, давая приказ об усилении массированных ракетно-дроновых и бомбовых ударов, а также наступления на земле", – отмечает эксперт.
Он подчеркивает, что в такой тяжелой ситуации нам следует одновременно работать по нескольким направлениям:
– активизировать партнеров, чтоб всё необходимое шло к нам быстрее и в больших количествах и ассортименте;
– увеличить мощности собственного ВПК;
– сделать более эффективными и прозрачными вопросы мобилизации.
"Что и делается, – поясняет Игорь Петренко. – Демобилизация будет проголосована отдельным законопроектом
, но сроки остаются дискуссионными. Сейчас же акценты делаются на ротации, что дает возможность отдохнуть тем, кто давно воюет".
Понятно, продолжает эксперт, что принятый парламентом и подписанный президентом мобилизационный документ не идеален. Его критикуют со всех сторон. Но он делает более приемлемым общение граждан с ТЦК, вводит дополнительную соцзащиту военнослужащих и членов их семей, ужесточает наказание для уклонистов (хоть куда меньше, чем предлагалось изначально).
"Срочная служба заменяется базовой военной подготовкой, что я считаю правильным. Как и то, что не прошедшие такую подготовку не допускаются к работе в госслужбе, прокуратуре, полиции и так далее. Подобная модель отлично себя зарекомендовала в Израиле. Позитивно и то, что законопроект уделяет внимание рекрутингу, предусматривает усиление этой составляющей для Сил обороны. Важно делать больше акцентов именно на поощрении, а не наказании. Законопроект, действительно, вышел компромиссным. Посмотрим, насколько окажется эффективным", – говорит Игорь Петренко.
По его словам, вопрос мобилизации следует отождествлять с вопросом выживания нашего государства. Россия хочет уничтожить Украину. И мы либо защитим ее все вместе, либо потеряем всё, что есть.
"Увы, но ряд оппозиционных политиков этого не понимают", – считает эксперт.
Такой законопроект был бы ко времени в 2022-м
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:
"Критика обновленного мобилизационного законодательства
, действительно, звучит как со стороны военных, так и от гражданских. Сформировалась позиция, что мобилизация – это наказание. Параллельно с чем мы видим большое количество представителей тех же правоохранительных органов, которые оказались не охвачены мобилизацией, хоть именно они одними из первых должны становиться на защиту Родины".
Получили мы и проблему с транспортными средствами, которые теперь государство сможет легче конфисковать, либо не позволять ими управлять теми, кого считает уклонистами, напоминает эксперт.
В итоге, продолжает он, можем получить еще больший отток населения за границу, больше украинцев, которые перестанут выходить из дома, станут скрываться.
"Возможно, такой законопроект был бы ко времени в 2022-м. Но на третий же год полномасштабной войны мы получили контраверсийное к нему отношение. Военные ожидали демобилизации, а эту норму в последний момент убрали
. Гражданское население недовольно ужесточениями, обязанностью обновить военно-учетные данные. А ведь многие держат экономический фронт, без которого невозможно содержать военный", – акцентирует Сергей Войченко.
По его словам, вместо того, чтоб стимулировать процессы мобилизации, сделать их реально прозрачными и справедливыми, власть продолжает играть во что-то непонятное.
"Своих детей властьимущие в Силы обороны не отправляют, сами туда не спешат. А простые украинцы оказались перед сложным выбором: лишить семью средств существования и идти на фронт фактически под дулом ужесточенных законодательных норм – либо скрываться. Денежных поощрений особых не предложили, как и компенсаций. Как следствие – возможны социальные потрясения. В некоторых регионах женщины с палками уже выходили против представителей ТЦК", – напоминает Сергей Войченко.
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