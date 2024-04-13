Что самое важное в новом законопроекте о мобилизации: какую ошибку допустила власть

На этой неделе Верховная Рада Украины сумела, наконец, принять в целом мобилизационный законопроект №10449, в котором несколько ужесточили меры по уклонистам, но не дали ход демобилизации. Он стал очередным в череде подобных, направленных на более эффективный мобилизационный процесс. Ранее были приняты (и подписаны президентом) документ об электронном реестре военнообязанных, резервистов и призывников, закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, отменена категория "частично годен". Как оцениваете изменения мобилизационных подходов? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нет комплексного подхода к войне

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний поясняет:

В то же время и власть, и оппозиция ошибочно полагают, что проблему наполнения армии можно решить только мобилизацией. Это необходимая, но далеко не единственная предпосылка". "Мобилизация во время войны с россией – вещь объективно необходимая. Поэтому возражений относительно необходимости принятия закона о мобилизации нет. Не голосовавшие фракции ("Евросолидарность" и "Батькивщина") не отрицают необходимости принятия этого закона, но обращают внимание на его недостаточное качество

По словам эксперта, для наполнения армии необходимы как минимум четыре составляющие:

– мотивация;

– армейская реформа;

– рекрутинг;

– мобилизация.

"У нас же прослеживается нарастание процесса ликвидации демократических процедур в стране. А это уменьшает уровень мотивации. Не проводится армейская реформа. На самом деле, большинство человеческого потенциала, необходимого армии, и так уже там, но в раздутых штатах и целых видах, которые не используются на фронте", – акцентирует Александр Доний.

Он подчеркивает, что комплексного подхода к войне, и в частности к наполнению армии, нет, что свидетельствует о проблемах со стратегическим мышлением элиты.

"Власти не решаются признаться себе, что война может продолжаться в среднем еще 15 лет. А такое понимание должно было бы означать применение других подходов в экономике, армейской сфере, социальных взаимоотношениях и демократии", – констатирует экс-нардеп.

Ряд новаций есть крайне важными

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль считает новации крайне важными, способными укрепить нашу обороноспособность.

принятый Радой в мае прошлого года, президент подписал в начале апреля года текущего. Предложение об электронных повестках отклика не нашло, так что их и далее будут присылать, и вручать в бумажном виде. Те, кто получил повестку, должны будут явиться в Территориальный центр комплектования (ТЦК) в срок, указанный в повестке. Если этого не сделано – в течение трех дней следует пояснить причину. Уважительной считается стихийное бедствие, болезнь, смерть близкого родственника. Появится электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Там будут собраны данные о нем. Кабмин на протяжении двух месяцев после опубликования обновленного мобилизационного закона должен обеспечить создание, функционирование такого э-кабинета", – поясняет эксперт. "В рамках обновленного мобилизационного законодательства (и речь не только о законопроекте, принятом 11 апреля), мобилизации подлежат граждане от 25 до 60 лет. Закон об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет

Вместо срочной службы, продолжает Катерина Коваль, вводится обязательная военная подготовка. В мирное время она будет длиться до пяти месяцев, в военное — до трех. Не проходить ее можно лишь если ты временно или полностью (по состоянию здоровья) непригоден для военной службы.

Отсрочка действует до 24 лет, уточняет эксперт. До этого же возраста можно выбрать, в какой именно период проходить такую подготовку. Не делать этого позволено лишь по состоянию здоровья.

Чтоб получить консульские услуги в наших заграничных ведомствах, мужчинам от 18 до 60 лет необходимо будет иметь при себе обновленный военно-учетный документ (в военное время его нужно носить постоянно всем военнообязанным и предъявлять по требованию представителей ТЦК или полиции, причем процесс проверки документов фиксируется на камеру; также ВУД необходимо будет предъявлять при пересечении границы). То же самое касательно получения/обновления паспорта. Причем, сделать это можно дистанционно – по электронной почте либо связавшись с ТЦК по телефону", – подчеркивает Катерина Коваль. "Важнейшей нормой законопроекта №10449 является обязанность обновить свои персональные данные по воинской обязанности в течение 60 дней после вступления закона в силу

Она акцентирует, что предусмотрено ужесточение для уклонистов. Их по решению суда могут лишить права пользования транспортным средством.

Важно понимать, уточняет эксперт, что закон, принятый 11 апреля, вступит в силу лишь через месяц после опубликования в парламентском издании "Голос Украины". А опубликовать его там смогут только после того, как президент подпишет законопроект, обретающий таким образом статус закона.

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