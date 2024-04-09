В ВР назвали уменьшение призывного возраста возвращением к здравому смыслу. Поможет формировать резервы

Федор Вениславский назвал решение об уменьшении призывного возраста возвращением к здравому смыслу, существовавшему ранее. По его словам, по всему миру такой возраст составляет от 17-18 до 25 лет.

Федор Вениславский

Кроме того, подчеркнул нардеп, призывной возраст уменьшили для того, чтобы молодые люди от 25 и 27 лет на основании этого закона получили статус военнообязанных. То есть, добавил он, этих молодых людей можно будет мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины.

При этом Вениславский подчеркнул, что лично он положительно оценивает такое нововведение, потому что в Украине нужно работать над созданием резервов.

Впрочем, народный депутат категорически опроверг слухи о том, что впоследствии призывной возраст может быть уменьшен до 20 лет. По его словам, на данный момент такая возможность даже не обсуждается.

При этом отдельные народные депутаты подчеркивают, что с уменьшением призывного возраста может возникнуть правовая коллизия. Дело в том, что принят закон, в котором мобилизационный возраст уменьшен с 27 до 25 лет, однако в законопроекте о мобилизации указано, что мобилизовать на фронт можно с 27 лет.

Как отметил Вениславский, в оборонном комитете знают об этом и учли такую неточность.

"Никаких накладок не случится. Когда законопроект о мобилизации будет проголосован и подписан, никаких противоречий не возникнет"

, — заявил нардеп и добавил, что закон о мобилизации также будет предусматривать, что призывной возраст составит от 18 до 25 лет.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, в котором мобилизационный возраст уменьшен до 25 лет. Известно, что работники ТЦК будут вызывать 25-летних для уточнения данных.