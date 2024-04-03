Внедрение э-кабинета военнообязанного: что теперь изменится для украинцев

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Кравцев Сергей
2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Закон об э-кабинете позволит военнообязанным физически не посещать ТЦК – теперь появилась возможность обновить свои данные из любой локации. Кроме того, введение электронного кабинета позволит Украине размещать свои системы в облаках НАТО, что усилит киберзащиту и улучшит обмен данными с партнерами. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
Электронный кабинет военнообязанного. Фото: из открытых источников
Также этот закон дает возможность усовершенствовать взаимодействие реестра "Оберег".
В то же время электронный кабинет военнообязанного позволит автоматизировать услугу получения статуса участника боевых действий. Защитники смогут подавать электронную заявку на получение такого статуса, и это будет быстрой процедурой.
Екатерина Черногоренко также подчеркнула, что в законе нет ни одного положения об отправке электронных повесток.
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