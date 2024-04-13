Помощь от США и Европы Украине: что изменилось и какие теперь расклады

Несмотря на то, что на этой неделе Конгресс США вышел с каникул, он так и не взялся за рассмотрение законопроекта о помощи Украине. Россия же, пользуясь моментом, мощно давит на фронте и атакует наши мирные города и критическую инфраструктуру бомбами, ракетами и дронами. В Офисе президента Украины уже открыто критикуют Штаты за такую "поддержку", а военно-аналитический портал Defense Express констатирует, что США теряют доверие Европы и Азии. В помощи Украине активизировались европейцы, но, во-первых, не все, во-вторых, их усилий явно недостаточно для покрытия наших потребностей. Как геополитическая ситуация может развиваться дальше? Чего нам ожидать от США и Европы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Европа показывает свою субъектность

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук поделился таким комментарием:

Похоже, в том или ином виде необходимый нам законопроект американские парламентарии (верхней и нижней палат), наконец, проголосуют". "История непростая, многослойная. Если брать США, позитивом можно считать последние заявления экс-президента и кандидата в президенты Дональда Трампа, который во время недавней встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, отметил, что изучает вопрос оказания поддержки Украины, но – в долг

По словам эксперта, нас не должно пугать, что помощь могут выделить в виде кредита. Все понимают, поясняет он, что Украина за своей счет ничего вернуть не способна, учитывая в значительной степени разрушенную экономику и огромные долги. То есть, компенсироваться всё будет, похоже, за счет арестованных российских активов.

"Что касается Европы, происходит серьезный геополитический сдвиг в том смысле, что Европа начинает быть субъектной. После Второй мировой войны существовало фактически два блока. Демократический, во главе с США. И социалистически-коммунистический во главе с СССР. И последний подчеркивал, что готов вести переговоры только со Штатами. Аргументируя это тем, что даже в Европе всё решают США. Подобную позицию занимает и фашистский режим РФ во главе с Путиным", – поясняет Борис Кушнирук.

А сейчас, продолжает он, мы видим, что Европа показывает свою субъектность. Понимая, что лишь так сможет защитить себя, даже если США перестанут исполнять свои союзнические обязательства. Это существенная перемена, уверен эксперт.

"При этом экономика Европы, хоть и на порядок мощнее российской, но не заточена на войну, в отличие от экономики РФ, – акцентирует он. – Потому что европейцы после Второй мировой фактически жили под зонтиком безопасности США. И военный потенциал Европы значительно ниже, чем у России. Но уже видно, что происшедший геополитический сдвиг вынуждает европейцев наращивать производство оружия и боеприпасов. Делясь этим и с Украиной, которая играет важнейшую роль для европейской безопасности, являясь, по сути, мечом и щитом в противостоянии с РФ. Не так быстро, как нам бы хотелось, но процесс идет", – констатирует Борис Кушнирук.

Помощь от США Украине в кредит – не самый плохой вариант

Политический эксперт Сергей Таран уверен: если бы у Байдена существовал какой-то план "Б" касательно поддержки Украины, он бы его давно задействовал.

"Очевидно, что такого нет. Но есть перспективы, что удастся договориться с республиканцами, которые выставят серьезные требования к демократам. В том числе в ракурсе ужесточения миграционного законодательства и соответственно снижения поддержки от этих слоев населения для Демпартии", – поясняет эксперт.

Кроме того, отмечает он, республиканцы уже дали понять, что помощь Украине должна быть выделена лишь как кредит.

"И это не самый плохой вариант. По окончанию боевых действий такие кредиты отдаются очень долго. Или не отдаются вообще, – подчеркивает Сергей Таран. – Но, похоже, лишь по окончанию избирательной кампании станет ясно, на какую помощь мы сможем рассчитывать в дальнейшем".

По мнению эксперта, важно, что европейцы увеличивают поддержку нашей страны. Но пока это выглядит несколько хаотично, считает он.

"Сказывается недостаток производственных мощностей, довольно слабый ВПК, что не позволяет помогать Украине так, как Европа, возможно, хотела бы", – заключает Сергей Таран.

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