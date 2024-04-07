Зеленский назвал уступки, на которые готова пойти Украина для получения помощи от США

Владимир Зеленский рассказал, что Украина готова согласиться на кредит от США, чтобы поскорее получить помощь. Президент назвал "невзрослым подходом" США к вопросам безопасности мира, в частности, о помощи в войне в Украине.



Владимир Зеленский о помощи США. Фото из открытых источников

В интервью в эфире телемарафона Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с задержкой помощи от США.

"Мы согласимся на любой вариант. Если бы Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно все через год, то мы бы сказали: "Только сегодня". Важно – чем быстрее, тем лучше", — сказал президент.

Зеленский также отметил, что Украина все же получит помощь от США, однако критикует Соединенные Штаты. По словам президента, в Америке превратили вопрос помощи Украине во внутриполитический, что показывает "невзрослый подход" США к безопасности всего мира.

"Однако, я верю, работаю, надеюсь, что разум все-таки победит, и мы получим соответствующую помощь", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что законопроект о предоставлении пакета помощи Украине остается не принятым в Конгрессе США с октября 2023 года. Представители республиканцев сначала пытались привязать помощь Украине к выделению средств на охрану границы США, а в последние месяцы спикер Палаты представителей Майк Джонсон продвигает идеи помощи Украине через кредит. Однако его коллега, трампистка Марджори Тейлор Грин заявила, что любые шаги Джонсона по одобрению пакета помощи Украине будут означать потерю его должности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме отреагировали на идею предоставить Украине помощь в кредит.

Также "Комментарии" писали о том, когда в Конгрессе США будут рассматриваться вопросы о помощи Украине.