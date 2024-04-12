Эмоции сдерживать уже не получается: у Зеленского дерзко упрекнули США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
За все время полномасштабной войны России против Украины США не решились передать Украине ни одной системы ПВО Patriot, хотя имеют из в избытке. Все переданные Украине системы ПВО Patriot были или из Германии, или поставлены из других стран, но при помощи Германии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "24 Каналу" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
По его словам, Германия непосредственно понимает, что надо дозакрывать небо.
При этом Михаил Подоляк признал, что Германия самостоятельно не может это все сделать, учитывая количество ракет, количество дронов, которые Россия использует в этой войне, и территории, которую надо защитить. Это для всех очевидно. И учитывая количество объектов, которые относятся к гражданской или критической инфраструктуре. Но Германия существенно нарастила бюджеты. Она сегодня выполняет ключевую лидерскую функцию по закрытию неба в Украине. Но сама она не справится, уверен Подоляк.
Намекая на США советник главы Офиса президента отметил, что страна, которая имеет много систем ПВО Patriot, сегодня занимается обсуждением "очень важных" тем внутренней повестки дня.
Читайте также на портале "Комментарии" — РФ изменила тактику атак по энергетике: действительно ли бьет ракетами, которые хуже "Кинжалов".
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!