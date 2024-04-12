Эмоции сдерживать уже не получается: у Зеленского дерзко упрекнули США

За все время полномасштабной войны России против Украины США не решились передать Украине ни одной системы ПВО Patriot, хотя имеют из в избытке. Все переданные Украине системы ПВО Patriot были или из Германии, или поставлены из других стран, но при помощи Германии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "24 Каналу" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"И скажем большое-большое спасибо именно Германии. Она изменила всю парадигму своих отношений и к России, и к этой войне. И за последний год существенно нарастила пакеты военной помощи", — сказал советник главы ОП.

По его словам, Германия непосредственно понимает, что надо дозакрывать небо.

При этом Михаил Подоляк признал, что Германия самостоятельно не может это все сделать, учитывая количество ракет, количество дронов, которые Россия использует в этой войне, и территории, которую надо защитить. Это для всех очевидно. И учитывая количество объектов, которые относятся к гражданской или критической инфраструктуре. Но Германия существенно нарастила бюджеты. Она сегодня выполняет ключевую лидерскую функцию по закрытию неба в Украине. Но сама она не справится, уверен Подоляк.

"Так же как не справятся другие страны, которые имеют гораздо меньшие возможности для предоставления нам именно противоракетных систем. Я имею в виду страны Северной Европы. Они гораздо меньше с точки зрения ресурсов, с военной точки зрения, меньше географически и так далее", — сказал Подоляк.

Намекая на США советник главы Офиса президента отметил, что страна, которая имеет много систем ПВО Patriot, сегодня занимается обсуждением "очень важных" тем внутренней повестки дня.

"Какая-то там война в Украине... Это, вероятно, должно кого-то другого волновать? Их это не должно волновать. Как с репутацией? Они потом сделают несколько десятков фильмов о Голливуде, как они спасают человечество. И это все будет проще", — добавил он.

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