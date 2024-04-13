Демобилизация в Украине: в Минобороны рассказали, какое решение ожидать в ближайшие месяцы

Законопроект о демобилизации военнослужащих уже разрабатывается. Его могут внести в парламент в ближайшие месяцы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Демобилизация. Фото: из открытых источников

"Готовить этот законопроект будут совместно с Министерством обороны Украины, а также представителями Генштаба. Он уже в работе, и в ближайшие месяцы появится версия, которая потом попадет в парламент", — отметил Лазуткин.

По его словам, уже есть определенные наработки по законопроекту о демобилизации, потому что эта тема и важна, и чувствительна для общества. Именно поэтому в Минобороны понимают, что сейчас людям, находящимся на линии боевого столкновения, нужно давать передышку, в то же время заменить людей, имеющих боевой опыт, нужно, учитывая много разных моментов, в том числе их нужно заменить подготовленными бойцами.

Как напомнил Дмитрий Лазуткин, ранее была информация, что законопроект о демобилизации будет готов через восемь месяцев, но сроки могут измениться.

"Можно говорить о том, что это произойдет, наверное, быстрее. Но надо отдавать себе отчет, что одно дело — разработать законопроект, а затем провести его через парламент", — отметил спикер.

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