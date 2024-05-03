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Зрада преувеличена. Как украинцы отреагировали на необходимость обновить данные в ТЦК

Во многих городах под ТЦК сформировались очереди военнообязанных

3 мая 2024, 21:12
Автор:
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Марьян Ощановский
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Украинцы спокойно отреагировали на новость, что нужно зайти в ТЦК и обновить персональные данные, пишет офицер ВСУ Николай Мельник.

Зрада преувеличена. Как украинцы отреагировали на необходимость обновить данные в ТЦК

Немало украинцев пришли в ТЦК. Фото из открытых источников

По словам военнослужащего, кроме патологических случаев, когда люди третий год боятся выйти на улицу, украинцы оказались дисциплинированными.

При этом офицер ВСУ задался вопросом, почему ТЦК оказались не готовы к тому, что несколько миллионов мужчин придут обновлять данные, хотя законопроект рассматривался полгода и времени для подготовки было достаточно.

"Во время войны государство правильно указывает на обязанность его защитить. Но ведь не нужно забывать, что у государства также есть обязанности проводить нормальный учет военнообязанных. Государство должно создать условия, когда человеку комфортно это делать", – отметил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются на протяжении последних недель. Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить окупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак. Украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американская помощь на сумму $61 млрд стала спасительным кругом для Украины, однако этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от продолжения войны. Для прекращения войны на выгодных условиях Украина должна сделать гораздо больше, чем получать очередные пакеты военной помощи. Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021fnsd7t6QsW9h8AXKxQgZLX6GmAwWPtfptemJE8yGUybmVDxyG2HKNmSB9qqAw9El&id=100000878673787
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