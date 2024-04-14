Ограниченно годных начнут вызывать на повторную комиссию: когда

Через месяц в Украине начнут вызывать в территориальные центры комплектации для прохождения повторной медицинской комиссии тех, кого ранее сочли ограниченно годным к службе.

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

На Конгрессе местных и региональных властей заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал, что сейчас идет согласование изменений в 402-й приказ.

По его словам, с середины мая начнется пересмотр в подтверждение пригодности к службе людей, признанных ограниченно пригодными.

Как известно, статус ограниченно пригодного к службе Верховная Рада отменила 4 апреля.

Иван Гаврилюк также сообщил, что уже сделано 23 миллиона запросов во всех областях и Киеве для обновления данных граждан, хранящихся в системе "Оберег".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале вторжения РФ в украинских спецслужбах и других государственных органах было много предателей, работавших на врага, однако сейчас их гораздо меньше. По словам украинского президента, война в значительной степени помогла выявить должностных лиц, работавших на Россию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что из-за неспособности поддержать Украину на фоне наступления РФ США стремительно теряют доверие стратегических партнеров в Европе и Азии. Соответствующие выводы делает военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавние заявления мировых лидеров. Издание пишет, что "неоказанием помощи Украине США уничтожают свое положение гаранта безопасности", что с каждым днем "становится не просто очевидным, а максимально публичным на уровне высших государственных инстанций".