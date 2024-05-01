Что происходит вокруг мобилизации: с чем проблемы и как их решить

С 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, согласно которому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет следует обновить свое данные в ТЦК. Вокруг этой темы уже много шума, резонанса, а порой и откровенных фейков. Сотрудники ТЦК уже начали снимать с рейсов водителей – и препровождать их для прохождения ВЛК. В то же время принудительно возвращать мужчин из-за границы украинская власть якобы не планирует. Что на данный момент можно сказать о ситуации с мобилизацией, действиях ТЦК, властей и уклонистов? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Главком Сырский – не волшебник

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко считает, что закон о мобилизации был принят в ослабленном, в не достаточно решительном виде.

"А это говорит, что политическое руководство Украины еще не ощутило остроту ситуации на фронте. Если ощутило, не осмыслило, что сейчас время решительных мер, а не странных решений типа касательно наших граждан за границей (лишение их консульских услуг – это скорее не о том, как их вернуть в Украине, сколько о том, как понравиться тем, кто находится в Украине, кто не выехал). Однозначно это не нравится тем, кто воюет. А это достаточно решительные люди. И их немало", – подчеркивает генерал.

Он акцентирует, что критерием в воюющем государстве должно быть мнение именно тех, кто его защищает.

"Это еще с истории Древнего Рима повелось. Те, кто не воевал, лишался гражданских прав, а воюющие – приобретали. У нас не рассматривается такой подход. Зато идет подыгрывание уклонистам, что недопустимо. С такой позицией войну не выиграть", – предупреждает Игорь Романенко.

По его словам, пока закон начнет действовать (с 18 мая, да еще и лаг в 60 дней для обновления военно-учетных данных), вопрос комплектования воюющих частей (не говоря о комплектовании новых) останется в подвешенном состоянии.

"А без резервов воевать невозможно. Главком Сырский – не волшебник. Для того, чтоб реализовывать те или иные тактики и стратегии, необходимы ресурсы, которых у нас на данный момент нет. По вооружению сейчас начали активнее помогать союзники. А комплектование армии – это уже наша задача. Удастся ли нам за плюс-минус месяц значительно нарастить мобилизацию – вопрос", – считает эксперт.

Россияне, меж тем, продолжает он, сейчас находятся на пике поставок вооружений (за всю войну, т.к. перевели в 2023-м на военные рельсы экономику), а также в комплектовании личного состава (не останавливалась скрытая мобилизация, которую сейчас дополняют еще и официальным призывом).

"Уровень подготовки там разный, но его и используют по-разному. И судя по тому, что им удается наступать – используют эффективно", – констатирует Игорь Романенко.

Должна быть мотивация

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж рассуждает так:

"Ситуация вокруг процесса мобилизации обострилась после принятия соответствующего закона. Несовершенного. Во многих отношениях – на грани нарушений прав человека. Что вызывает волнения в среде потенциальных мобилизуемых, включая людей, выехавших за рубеж, в различных медиа, у блогеров и так далее".

По мнению эксперта, ошибочна ставка на силовой сегмент, на запугивание, на массовую проверку документов, насильственное доставление в ТЦК и так далее. Метод кнута дискредитирует, подрывает саму мобилизацию, уверен Николай Маломуж.

"Репрессивные меры — это всегда плохо. Должна быть мотивация, – считает он. – Должна быть война не количеством, а качеством. Не массой (это российская традиция), а технологиями. Пока нет самолетов, ставка на ракеты, дроны, точные боеприпасы, бронетехнику и так далее. Понятно, что сами мы не потянем. Но нам помогают ЕС, США, другие страны. То есть, ставка не столько на человеческие, сколько на технологические ресурсы. С которыми управлялись бы реальные профи, замотивированные военные", – поясняет генерал.

Если же говорить о мобилизационном ресурсе, который, безусловно, важен, следовало правильно расставить приоритеты, акцентирует экс-глава Внешней разведки.

Первое – провести ревизию внутри ВСУ. И отправлять на фронт тех, кто по каким-то причинам отсиживается в тылу.

"Определенные подвижки тут есть, но пока крайне незначительные, – отмечает Николай Маломуж. – Сейчас на фронте лишь треть из миллиона официально заявленных военнослужащих. Так не годится!".

Второе – привлекать представителей другого силового блока (полиция, спасатели и так далее). Они имеют соответствующие навыки, давали присягу. Это резерв в еще несколько сот тысяч человек.

Третье – госслужащие (также дававшие присягу), которых можно мобилизовать с их ведомств и учреждений.

Четвертое – рекрутинговые компании, подбирающие мотивированных людей, целевые наборы, конкретные виды вооруженных сил и позиций.

И лишь пятым сегментом может быть собственно мобилизация прочих военнообязанных (то есть, практически всех мужчин от 18 до 60 лет, подходящих под стандарты обновленной мобилизации), подчеркивает генерал.

"Всем важный хороший соцпакет, соответствующая подготовка (базовая, полигонная, предбоевая – для пятой категории минимум полгода) и так далее. А главное – выбор. Чтоб человек шел в определенные подразделения, в соответствии со своими навыками и желанием. Должны быть гарантии помощи от государства — в случае ранения, гибели. Понятно, что нужна и ответственность для уклонистов. Но делать ставку исключительно на кнут — необдуманный шаг", – поясняет Николай Маломуж.

Он уверен, что нельзя создавать раскол в обществе по линии воевал-не воевал. А именно это сейчас пытаются сделать.

"Воевать невозможно, не имея крепкий тыл. А крепкий тыл тоже требует рабочих рук. Нельзя упрощенно рассматривать столь сложную и многоуровневую тему как мобилизация", – резюмирует генерал.

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