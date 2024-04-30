Стало известно, почему хороших хирургов «забирают» в штурмовики, а профессоров в пехоту

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Ткачик Олеся
Среди украинцев ходят панические рассказы о том, что, якобы, "хороших хирургов" забирают в штурмовики, а профессоров – в пехоту.
Мобилизация в Украине
При этом, как подчеркивает волонтер Роман Доник, нужно четко понимать, что все мужчины, призываемые в войска по мобилизации, или они если они подписали контракт, но не имеют офицерского звания, должны пройти базовую общевойсковую подготовку и получить первую военно-учетную специальность — "стрелок" ".
По его словам, в Украине продолжается война, поэтому каждый должен уметь стрелять, обращаться с оружием, знать азы инженерного дела, такмеда. Человек должен приобрести первоначальные военные навыки и понять что такое – армия, подчеркнул он.
Затем, по словам эксперта, после окончания курса БЗИН, человек согласно предписанию/рекомендательному письму/распределению идет в часть, и именно там будет назначаться на должность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Украине приступили к "мягкой" мобилизации.
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