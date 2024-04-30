Стало известно, почему хороших хирургов «забирают» в штурмовики, а профессоров в пехоту

Среди украинцев ходят панические рассказы о том, что, якобы, "хороших хирургов" забирают в штурмовики, а профессоров – в пехоту.

Мобилизация в Украине

При этом, как подчеркивает волонтер Роман Доник, нужно четко понимать, что все мужчины, призываемые в войска по мобилизации, или они если они подписали контракт, но не имеют офицерского звания, должны пройти базовую общевойсковую подготовку и получить первую военно-учетную специальность — "стрелок" ".

Это как в начальной школе научиться читать и писать. Без этого нельзя идти дальше. По закону",

– отметил Доник.

По его словам, в Украине продолжается война, поэтому каждый должен уметь стрелять, обращаться с оружием, знать азы инженерного дела, такмеда. Человек должен приобрести первоначальные военные навыки и понять что такое – армия, подчеркнул он.

"У нас был случай, когда офицер-психолог организовала оборону штаба. И у нее получилось неплохо. Человек в форме должен быть готов ко всему. Получение в учебном центре ВОС – 100, это не отправили в пехоту или в штурмовики. Это просто учат базовым вещам и выживанию на войне",

– подчеркнул Доник.

Затем, по словам эксперта, после окончания курса БЗИН, человек согласно предписанию/рекомендательному письму/распределению идет в часть, и именно там будет назначаться на должность.

"На любую. Повар, финансист, врач, психолог, оператор БПЛ, начальник звезды смерти и прочее. БЗИН – 100% дня всех кто не служил, или служил давно. Но БЗИН, это не значит – пехота и штурмовики. Это просто первая, обязательная ступень в военной структуре",

– подчеркнул Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Украине приступили к "мягкой" мобилизации.