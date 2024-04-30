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РФ вложила миллиарды в ИПСО о «нелегитимности» Зеленского. Будет ли эффект

Страна-террорист в спецоперацию о «нелегитимности» президента Владимира Зеленского вложила 1,5 млрд долларов. Она рассчитывает, что сможет вызвать протесты в Украине и на их фоне захватить новые территории

сегодня, 20:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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В России рассчитывают на то, что смогут взбудоражить украинское общество и вызвать протесты, проведя операцию о "нелегитимности" Владимира Зеленского. По данным разведки, на данную операцию Кремль выделил 1,5 млрд долларов.

РФ вложила миллиарды в ИПСО о «нелегитимности» Зеленского. Будет ли эффект

Владимир Зеленский

Агрессор делает ставку на то, что на фоне протестов сможет активизировать наступление на фронте и захватить новые территории. Однако, как полагают, опрошенные Freedom эксперты, у него ничего не получится.

При этом народный депутат Вадим Галайчук обращает внимание на то, что оккупанты не добились никаких стратегических успехов за время полномасштабной войны, именно поэтому, приняли решение попытаться расшатать украинский тыл, чтобы облегчить себе задачу на фронте. Однако, добавил политик, нет никаких свидетельств того, что украинцы поверили в российское ИПСО и считают, что украинские власти теряют легитимность.

Кроме того, Галайчук подчеркнул, что Конституция Украины содержит прямой запрет на проведение выборов во время действия военного положения. Он подчеркнул, что с этим согласились и западные партнеры Украины.

Политик также обратил внимание на пункт 4 статьи 11 Конституции, в котором говорится, что полномочия Президента Украины, предусмотренные Конституцией Украины, в условиях военного положения не могут быть ограничены. При этом в Конституции говорится, что глава государства выполняет свои полномочия до того, как в должность вступит следующего новоизбранного президента Украины. То есть не до истечения своего срока, а до того, как следующий вступит в должность. Потому, подчеркивают эксперты, президент Украины будет легитимным и после 20 мая 2024 года.

Как добавил политолог Игорь Попов, в этом вопросе идет речь о принципе непрерывности власти. По его словам, не может быть правового вакуума, когда, например, полномочия истекли, а новая власть не появилась.

Напомним, портал "Комментарии" объяснял, почему страна-террорист запускает ИПСО по поводу "нелегитимности" Владимира Зеленского.




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Источник: https://uatv.ua/uk/zelenskyj-nelegitymnyj-prezydent-eksperty-rozibraly-novynku-rosijskogo-ipso/
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