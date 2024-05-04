Больных туберкулезом и ВИЧ могут признать годными к службе: приказ Минобороны

Пригодными к службе в армии могут признавать даже тех, кто страдает серьезными заболеваниями, но сохраняет достаточную функциональность. Это касается, в частности, людей с раком, туберкулезом и ВИЧ. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует приказ Минобороны, согласно которому определяется пригодность к военной службе.

Минобороны назвало категории пригодных к службе. Фото: из открытых источников

Больше всего внимания обращают на себя несколько моментов. Оказывается, что, если человеку поставлен диагноз – клинически вылеченный туберкулез, то он пригоден к службе в ТЦК и частях обеспечения, "окончательные явления" после вылеченного туберкулеза – вполне пригоден. О риске заражения других сослуживцев никто ничего не говорит.

Также есть интересный момент по ВИЧ. Теперь непригодные лишь те, у кого он прогрессирует. Остальные носители вируса могут либо служить в тыловых частях и ТЦК, либо, если речь идет о бессимптомных носителях, на фронте. Опять же, о риске заражения других военных при ранении ничего не говорится.

Также есть пункт по заболеванию на рак: полностью пригодные те, у кого болезнь в стадии стойкой ремиссии. С учета снимут только неоперабельных и имеющих метастазы. Тех, кто прооперировал первичную опухоль или она у них "медленно прогрессирующая", могут направить на службу в тыл. То же самое, если у них рак кожи или нижней губы.

Не менее удивляет подход Минобороны по поводу женщин: беременные и рожавшие женщины считаются пригодными к службе, если беременность и послеродовой период прошли без осложнений. Осложнения дают право на отпуск или увольнение. Отсюда может возникнуть вывод, что здоровье еще нерождённых и только рожденных детей государство особо не волнует. Также нет никаких ссылок на Конвенцию по защите прав детей.

Под приказом Минобороны стоит подпись "временно исполняющего обязанности министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка".

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