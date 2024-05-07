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В Верховной Раде жестко раскритиковали работу ТЦК: что произошло

В некоторых областях Украины работники ТЦК работают для галочки, потому что им нужно выполнить план по мобилизации, рассказал в интервью УП Секретарь оборонного комитета Верховной Рады, нардеп Роман Костенко

сегодня, 20:30 comments1197
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Роман Костенко, работник ТЦК в некоторых регионах Украины "гребут" в ряды армии всех подряд, потому что им нужно выполнить план. В частности, по его словам, были случаи, когда под мобилизацию попали люди с проблемами зрения, отправлены были на фронт работники оборонных предприятий, которые должны получить отсрочку.

В Верховной Раде жестко раскритиковали работу ТЦК: что произошло

Роман Костенко

По словам народного депутата, есть проблема в том, что получить отсрочку без прохождения ВЛК невозможно. Однако когда человек приходит для прохождения комиссии, ему выдают боевую повестку, у него отбирают телефон и дают позвонить тогда, когда он уже едет в учебный центр. При этом это касается и работников оборонных предприятий.

Как подчеркнул Костенко, есть работники ТЦК, которым безразлично на то, кого они мобилизуют, потому что им просто нужно "поставить галочку" и показать, что кого-то призвал в ряды Сил обороны. При этом таких работников не касается, как будут работать оборонные предприятия, потому что они считают, что это уже не их проблема.

"Приходилось объяснять, скажем, разной лексикой – что вы делаете?"
– рассказал Костенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине приняли закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. С этого времени в течение 60 дней все мужчины призывного возраста должны обновить свои данные в ТЦК и обязательно пройти ВЛК независимо от того, имеют отсрочку от мобилизации или нет.

При этом известно, что ситуация на фронте критично обостряется. Враг готовится к очередному наступлению и на фронте критически не хватает людей. Тем более что оккупанты планируют очередную волну мобилизации, чтобы усилить давление на Украину.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pb0d5tecoXQ
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