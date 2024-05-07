В Минобороны назвали должности в армии, на которые в первую очередь нужны люди

Потребность в новых военнослужащих разных специальностей имеют, в первую очередь, части, непосредственно участвующие в сдерживании агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Военный отметил, речь идет о таких должностях, как водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения, обслуга артиллеристов, операторы беспилотников и медики.

"Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, имеющий хотя бы базовое медицинское образование, мог в армию зайти именно на должность, которая предусматривает медицинскую помощь", – отметил Бежевец.

Также, по его словам, есть большое количество вакансий в армии, связанных с логистикой, обслуживанием и ремонтом. Кроме того, есть вакансии на штабные должности.

В целом, как отметил Бежевец, в центрах рекрутинга более 2000 вакансий. Еще 10 000 различных вакансий размещены онлайн непосредственно военными частями.

"Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеком то, что его интересует. Из этих более 10 000 вакансий можно подобрать разные конкретные вакансии, максимально близкие по специальности, по опыту, по видению человека", — подчеркнул уполномоченный Минобороны по рекрутингу.

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