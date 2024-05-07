В Минобороны назвали должности в армии, на которые в первую очередь нужны люди

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Кравцев Сергей
Потребность в новых военнослужащих разных специальностей имеют, в первую очередь, части, непосредственно участвующие в сдерживании агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный отметил, речь идет о таких должностях, как водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения, обслуга артиллеристов, операторы беспилотников и медики.
Также, по его словам, есть большое количество вакансий в армии, связанных с логистикой, обслуживанием и ремонтом. Кроме того, есть вакансии на штабные должности.
В целом, как отметил Бежевец, в центрах рекрутинга более 2000 вакансий. Еще 10 000 различных вакансий размещены онлайн непосредственно военными частями.
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