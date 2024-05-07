В Раде рассказали, получат ли наказание работники ТЦК в случае нарушения прав призывников

Как сообщил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, недопустимо, когда работники "военнокоматов" нарушают права призывников во время проведения мероприятий по мобилизации.

Федор Вениславский

При этом народный депутат особо подчеркнул, что в процессе мобилизации категорически запрещено каким-либо образом нарушать права призывников.

То есть, отметил Федор Вениславский, все мобилизационные мероприятия должны проходить исключительно с соблюдением уважения к человеческому достоинству.

"Право на человеческое достоинство – это то, что вообще не может быть ограничено даже в условиях военного положения",

– заявил Вениславский.

При этом народный депутат утверждает, что все случаи, которые произошли при участии работников ТЦК, расследуются представителями правоохранительных органов. По его словам, если в действиях работников военкоматов в процессе расследования выявлены признаки уголовного или административного правонарушения, их регистрируют и расследуют.

Кроме того, народный депутат добавил, что многие работники ТЦК после доказанных фактов незаконного поведения просто перестают быть работниками этой структуры, так как их отправляют служить на фронт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что часто работники ТЦК попадают в скандалы из-за того, что они ненадлежащим образом выполняют свои полномочия и всячески нарушают права призывников. Вместе с тем, в ТЦК предупредили , что за вмешательство украинцев в их работу предусмотрена уголовная ответственность и даже заключение сроком до 8 лет. Там также предостерегли граждан от совершения действий, дискредитирующих работу работников ТЦК.