В ТЦК предупредили, что за вмешательство в их работу предусмотрено заключение: сколько лет

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП обратилась к общественности, блоггерам и экспертам с уведомлением, что за распространение информации о пребывании или передвижении сотрудников ТЦК можно получить срок 5-8 лет лишения свободы.
За препятствование работе работников ТЦК можно получить 5-8 лет заключения. Фото из открытых источников
В Хмельницком ТЦК предупредили, что распространение информации о деятельности работников ТЦК по выполнению ими оповещения военнообязанных подрывает авторитет ВСУ.
Также в пресс-службе Хмельницкого областного ТЦК отметили, что подобная деятельность может содержать признаки преступления по статье 114-1 УК о препятствовании законной деятельности ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК указали, когда украинским мужчинам нужно прийти к военкоматам для обновления своих данных.
Также "Комментарии" писали, что в ТЦК известили о смерти военнообязанного из-за эпилептического нападения.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Я
сегодня, 16:05
Заштовхування у бисик - це і є ті "форми та методи" про які не можна говорити? А катування у воєнкоматах теж може бути лише таємне?
дурбелик.
сегодня, 15:16
Та введіть вже розстріли нарешті для простого люду , вам же так цього хочеться ...Чотирижди ухилянт затаврував всіх цивільних ухилянтами , ригівська підстилка мосейчучка лякає населення ухилянтами з сбу , які прийдуть в кожну хату , холені харі в пікселі на телемарафеті розповідають як всі повинні воювати ,мільйонери з тцк отримали більше влади чим сталінські трійки , конституція на паузі а правами людини підтерли сраку ...Але це все брехня та кацапське іпсо ,наша країна сама демократична країна у світі ,наш президент самий лідерний з усіх лідерів у галактиці а наша міліція як завжди з народом - служить та захищає...
Віктор
сегодня, 15:08
Підривом авторитету ЗСУ та мобілізації є викрадення людей та їх побиття працівниками ТЦК! Народ попереджає, у разі незаконних дій буде задіяна самооборона та народний трибунал