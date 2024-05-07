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В ТЦК предупредили, что за вмешательство в их работу предусмотрено заключение: сколько лет

В Хмельницком ТЦК предупредили общественность, что вмешательство в работу сотрудников ТЦК может угрожать заключением.

сегодня, 14:15
Автор:
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Slava Kot
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Пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП обратилась к общественности, блоггерам и экспертам с уведомлением, что за распространение информации о пребывании или передвижении сотрудников ТЦК можно получить срок 5-8 лет лишения свободы.

В ТЦК предупредили, что за вмешательство в их работу предусмотрено заключение: сколько лет

За препятствование работе работников ТЦК можно получить 5-8 лет заключения. Фото из открытых источников

В Хмельницком ТЦК предупредили, что распространение информации о деятельности работников ТЦК по выполнению ими оповещения военнообязанных подрывает авторитет ВСУ.

"Распространение информации в социальных сетях интернет, сообществах мессенджеров относительно места пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК Хмельницкой области во время выполнения ими мер оповещения военнообязанных граждан — приводит к раскрытию форм и методов выполнения задания по призыву на военную службу для защиты Украины, а также приводят к подрыву авторитета Вооруженных Сил Украины в обществе", - подчеркнули в ТЦК.

Также в пресс-службе Хмельницкого областного ТЦК отметили, что подобная деятельность может содержать признаки преступления по статье 114-1 УК о препятствовании законной деятельности ВСУ.

"Те, кто выражается во вмешательстве в эту деятельность, создании препятствий направленных на недопущение, прекращение или запрет проведения отдельных действий подразделениями ВСУ и другими военными формированиями… или существенном снижении ее эффективности, за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от пяти до восьми лет", — предупредили в ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК указали, когда украинским мужчинам нужно прийти к военкоматам для обновления своих данных.

Также "Комментарии" писали, что в ТЦК известили о смерти военнообязанного из-за эпилептического нападения.



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Обсуждения

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Я

сегодня, 16:05

Заштовхування у бисик - це і є ті "форми та методи" про які не можна говорити? А катування у воєнкоматах теж може бути лише таємне?

дурбелик.

сегодня, 15:16

Та введіть вже розстріли нарешті для простого люду , вам же так цього хочеться ...Чотирижди ухилянт затаврував всіх цивільних ухилянтами , ригівська підстилка мосейчучка лякає населення ухилянтами з сбу , які прийдуть в кожну хату , холені харі в пікселі на телемарафеті розповідають як всі повинні воювати ,мільйонери з тцк отримали більше влади чим сталінські трійки , конституція на паузі а правами людини підтерли сраку ...Але це все брехня та кацапське іпсо ,наша країна сама демократична країна у світі ,наш президент самий лідерний з усіх лідерів у галактиці а наша міліція як завжди з народом - служить та захищає...

Віктор

сегодня, 15:08

Підривом авторитету ЗСУ та мобілізації є викрадення людей та їх побиття працівниками ТЦК! Народ попереджає, у разі незаконних дій буде задіяна самооборона та народний трибунал


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