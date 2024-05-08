Регионы с самым большим количеством вакансий: кого активно ищут работодатели

Несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается, в 14 областях рынок труда показывает полное восстановление и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Наибольший прирост предложений работы в апреле: Ровенская (11%), Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская области (по 10%). Об этом пишет издание "Комментарии", ссылаясь на исследование портала Work.ua.

Работа. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в областях-лидерах количество вакансий выросло на 7-9%, что соответствует среднему росту на рынке труда – 8% к марту. Исключением вновь стала Харьковская область, которая все еще не оправилась от ударов по энергетической инфраструктуре.

Если говорить о категориях с наибольшим количеством вакансий, то второй месяц подряд наибольшее количество вакансий предлагает категория "Сфера обслуживания". Речь о 20 427 вакансиях (15% к марту). Также в десятку лидеров входят: "Рабочие специальности, производство" – 18 996 вакансий, 10% к марту; "Продажа, закупка" – 14 435,1%; "Розничная торговля" – 13 352,12%; "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" – 11 556, 18%; "Логистика, состав, ВЭД" – 10 778, 10%; "Администрация, руководство среднего звена" — 9805,5%; "Транспорт, автобизнес" – 8 948, 10%; "Бухгалтерия, аудит" – 7 722,5%; "Медицина, фармацевтика" – 7 686,5%.

Заметный рост категории "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" отразился и на перечне вакансий, которые стали более востребованными в апреле против марта: посудомоечники, горничные, официанты, бармены/баристы, администраторы ресторана или гостиницы.

В апреле на рынке труда стало больше возможностей для людей без опыта (13% вакансий до марта) и студентов (15%). Работодатели разместили также на 20% больше вакансий для ветеранов. Предложений работы для людей с инвалидностью увеличилось на 12%, для пенсионеров – на 16%.

А вот вакансий, где предлагают работать дистанционно, стало больше всего на 3%. Также незначительно выросло количество предложений работы, где требуется знание английского – на 1,5%.

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