Действительно ли Киев и Москву подталкивают к переговорам: в чем важность саммита мира

В среду, 8 мая, отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. К сожалению, стараниями РФ сейчас война вновь пришла в Украину. Тема переговоров по завершению этого конфликта с начала мая активно всплывает в разных странах. Так, из США пришли очередные вести о "мирном плане" Трампа для Украины, который он, однако, пока не намерен раскрывать публично. Миротворческие заявления делает глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто. Совместно пытаются искать пути к миру Франция и Китай. Последний, правда, в очередной раз подчеркивает, что выступает за проведение мирной конференции, где будут представлены все стороны (включая РФ). Каковы перспективы конструктивных переговоров? Не кажется ли, что Украину и Россию подталкивают к некому компромиссу, который невыгоден ни Киеву, ни Москве? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Вопрос "будут ли мирные переговоры" – даже не стоит

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский поделился таким мнением:

"Украину и Россию буквально с первого дня полномасштабного вторжения пытаются усадить за стол переговоров. Разница лишь в том, какие условия как стартовые предлагают такие посредники – и какой из сторон они больше симпатизируют".

Российско-украинская война в любом случае закончится переговорами, потому что даже деоккупация 100% захваченных украинских территорий и выход на границы 1991 года никоим образом не гарантирует завершения конфликта, поясняет эксперт.

"Собственно, формула мира Зеленского – это как раз попытка собрать пул стран, способных влиять на мировые процессы, которые смогут вынудить Россию заключить мир на выгодных Украине условиях", – отмечает Денис Гороховский.

С другой стороны, продолжает он, мы видим, что есть ряд политиков, от имени своих государств лоббирующих российскую версию перемирия, которая легализует оккупацию украинских территорий.

"Поэтому вопрос "будут ли мирные переговоры" – даже не стоит. Важно, когда они будут и на каких условиях", – заключает Денис Гороховский.

Украина откроет новую страничку мира во время саммита в Швейцарии

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак не считает, что Украину подталкивают к невыгодному нам миру. На Западе, по его мнению, в определенной мере есть понимание, какие риски несут неуправляемые переговоры с РФ.

Украина откроет новую страничку мира во время саммита в Швейцарии, акцентирует эксперт. И там, отмечает он, наша страна ставит перед собой ряд целей.

Во-первых, использовать встречу как инструмент глобального давления на Россию. Зафиксировать поддержку нашей формулы мира не только Западом, но и хотя бы некоторыми странами Глобального Юга.

Во-вторых, зафиксировать расширение украинской повестки дня. Подтолкнуть страны того же Глобального Юга определиться — или хотя бы высказать свои предложения. Попробовать скорректировать позицию тех стран, где активно работает Россия.

"Планируется, что Украина поставит на этом саммите мир перед черно-белой рамкой. И соберет как можно больше держав, которые готовы выписать РФ общие, практически общемировые условия переговоров", – поясняет Олег Постернак.

В-третьих, продолжает он, нам важно укрепить единство Запада.

В-четвертых – взять под контроль параллельные, альтернативные треки мирного урегулирования. Типа китайского, турецкого, ватиканского, африканского, индонезийского и так далее. Треки, часть которых допускала территориальные уступки со стороны Украины.

"При этом надо понимать, что в случае провала этого саммита как раз таки активизируются другие мирные инициативы, отличные от нашей формулы мира, неприятные для Украины, – предупреждает Олег Постернак. – Учитывая вышесказанное, во многом от результатов встречи в Швейцарии зависят перспективы дальнейших мирных переговоров".

По словам эксперта, сейчас со стороны России не чувствуется готовность к конструктивным переговорам. Напротив, Кремль сделал ставку на силовой вариант, на новое наступление.

"Между тем, определенная часть российского, украинского, западного общества хотела бы запуска мирного трека, – подчеркивает Олег Постернак. – С начала широкомасштабной российской агрессии война шла по нарастающей. В нее втягивалось больше военной техники, беспилотников, бомб и ракет, людей. Военные действия постоянно масштабировались. Но есть надежда, что эту тенденцию удастся после саммита мира разорвать, притушить, притормозить. В таком случае война может пойти по нисходящему тренду, по деэскалационной логике".

Все разговоры о переговорах до того как Москва не будет бита на поле боя, бесперспективны

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что именно Украину подталкивают к переговорам. В том числе Россия – через другие страны, через посредников.

"О компромиссе говорить не приходится. Дипломатия – это уважение международного права, определенные процедуры, формулировки. Россия это игнорирует. Простой пример. Одной из тем саммита мира в Швейцарии заявлены переговоры по возвращению в Украину детей, которые, как отмечает Зеленский, силой депортированы в РФ. Но как это определить? Россия будет рассказывать, что все переместились на ее территорию исключительно добровольно", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, Украина совершила и совершает немало дипломатических ошибок.

"Вместо того, чтоб настаивать на переговорах в Будапештском формате (гаранты нашей безопасности после отказа Украины от ядерного оружия – США, РФ, Великобритания) сразу после агрессии РФ в 2014 году, мы пошли на другие варианты. На Женевский формат, Парижский, Минский... Обсуждали формулы Штайнмайера, предложения Меркель. Видим, к чему это привело", – констатирует Павел Жовниренко.

Он считает, что Киеву сразу следовало заявить – говорить о мире нужно именно в контексте Будапештского формата. И переговоры прошли бы еще десять лет назад – значительно эффективнее, чем то, что было в итоге, уверен эксперт.

"Я не знаю варианта переговоров во время войны, где было бы слово компромисс по отношению к агрессору, – признался он. – Были некие конференции в Тегеране в 1943-м или в Ялте в 1945-м (в феврале, когда Вторая мировая еще шла). Но там речь не шла о компромиссах с Германией и ее союзниками. Лишь об их капитуляции, к возвращению ситуации с границами, по крайней мере, то нападения Гитлера на другие страны. Какой может быть компромисс между насильником и жертвой? За преступление должно быть неотвратимое наказание, как это предусмотрено во всех уголовных кодексах. Иначе преступления будут продолжаться снова и снова".

Россия — преступник, который понимает только силу, подчеркивает Павел Жовниренко.

"Лишь военное усиление Украины, помощь нам всем необходимым для нанесения РФ поражения на поле боя может заставить агрессора, путинский режим, идти на конструктивные переговоры о справедливом мире. На чем, кстати, акцентировал недавно советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Пока этого нет, пока Россия чувствует, что могут быть варианты, она продолжит наступать", – поясняет эксперт.

Но все варианты, кроме победы Украины, проигрышны как для нас, так и для всего свободного мира, предупреждает он.

"Правильное решение – лишь одно. А неправильных – множество. Пока прощупываются, к сожалению, именно неправильные варианты. А в Украине тем временем продолжают гибнуть люди, разрушаться дома, инфраструктура... Так не должно быть! Потому все разговоры о переговорах до того как Москва не будет бита на поле боя, бесперспективны", – резюмирует Павел Жовниренко.

Читайте также на портале "Комментарии" — санкции провалились: в Италии назвали свой вариант, как принести мир в Украину.



