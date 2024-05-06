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Санкции провалились: в Италии назвали свой вариант, как принести мир в Украину

Министр обороны Италии призвал использовать дипломатию для достижения мира в Украине

сегодня, 12:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто призвал страны Запада использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", заявление итальянского министра цитирует газета Il Messaggero.

Санкции провалились: в Италии назвали свой вариант, как принести мир в Украину

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: из открытых источников

Министр отметил, экономические санкции против РФ "провалились", поэтому Западу необходимо прилагать больше усилий по дипломатическому урегулированию развязанной Россией войны в Украине. Крозетто отметил, что Запад ошибочно полагал, что его санкции могут остановить российскую агрессию, но он переоценил свое экономическое влияние в мире.

"Вместо этого единственный способ решить этот кризис – это привлечь всех, сначала (для достижения – ред.) перемирия, а затем мира", – заявил глава оборонного ведомства Италии.

В ответ на возражение журналиста о том, что российский диктатор Владимир Путин не изъявил желания вести переговоры, Крозетто заявил, что это "веская причина для нас больше стараться".

"Мы не должны отказываться от какого-либо возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был", – подчеркнул он.

Однако Крозетто отметил, что Италия продолжит предоставлять оружие Украине, заявив, что это направлено на получение "времени и условий достижения перемирия и мира".

Также министр обороны Италии сказал, что если российские войска захватят Киев, это "неизбежно приведет к столкновению с другими государствами, которые не примут российские танки на своих границах".

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Источник: https://www.ilmessaggero.it/politica/ucraina_cosa_succede_se_putin_conquista_kiev_crosetto_guerra_europa-8098521.html
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