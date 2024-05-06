Санкции провалились: в Италии назвали свой вариант, как принести мир в Украину

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Кравцев Сергей
Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто призвал страны Запада использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", заявление итальянского министра цитирует газета Il Messaggero.
Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: из открытых источников
Министр отметил, экономические санкции против РФ "провалились", поэтому Западу необходимо прилагать больше усилий по дипломатическому урегулированию развязанной Россией войны в Украине. Крозетто отметил, что Запад ошибочно полагал, что его санкции могут остановить российскую агрессию, но он переоценил свое экономическое влияние в мире.
В ответ на возражение журналиста о том, что российский диктатор Владимир Путин не изъявил желания вести переговоры, Крозетто заявил, что это "веская причина для нас больше стараться".
Однако Крозетто отметил, что Италия продолжит предоставлять оружие Украине, заявив, что это направлено на получение "времени и условий достижения перемирия и мира".
Также министр обороны Италии сказал, что если российские войска захватят Киев, это "неизбежно приведет к столкновению с другими государствами, которые не примут российские танки на своих границах".
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