Санкции провалились: в Италии назвали свой вариант, как принести мир в Украину

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто призвал страны Запада использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", заявление итальянского министра цитирует газета Il Messaggero.

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: из открытых источников

Министр отметил, экономические санкции против РФ "провалились", поэтому Западу необходимо прилагать больше усилий по дипломатическому урегулированию развязанной Россией войны в Украине. Крозетто отметил, что Запад ошибочно полагал, что его санкции могут остановить российскую агрессию, но он переоценил свое экономическое влияние в мире.

"Вместо этого единственный способ решить этот кризис – это привлечь всех, сначала (для достижения – ред.) перемирия, а затем мира", – заявил глава оборонного ведомства Италии.

В ответ на возражение журналиста о том, что российский диктатор Владимир Путин не изъявил желания вести переговоры, Крозетто заявил, что это "веская причина для нас больше стараться".

"Мы не должны отказываться от какого-либо возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был", – подчеркнул он.

Однако Крозетто отметил, что Италия продолжит предоставлять оружие Украине, заявив, что это направлено на получение "времени и условий достижения перемирия и мира".

Также министр обороны Италии сказал, что если российские войска захватят Киев, это "неизбежно приведет к столкновению с другими государствами, которые не примут российские танки на своих границах".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему санкции Запада не мешают РФ продолжать войну: какие меры могут сработать.



