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Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира

На саммите мира будет представлена страна из Африки, которая поддерживает Украину в войне против России.

сегодня, 17:05
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Кабо-Верде стала первой страной из Африки, которая присоединится к Саммиту мира по решению вопросов войны в Украине и привлечению России к ответственности за военную агрессию.

Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира

Владимир Зеленский и Улиссеш Коррея-и-Силва. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в социальных сетях сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Кабо-Верде Улиссешем Коррея и Силвой о возможности африканской страны присоединиться к Саммиту мира.

"Благодарил его поддержку Формулы мира и личную принципиальную позицию относительно российского вторжения. Кабо-Верде первой из африканских стран подтвердила участие на Саммите мира", — заявил Зеленский.

По словам президента, он с премьером Кабо-Верде также обсудил привлечение других стран из Африки, поддержавших Украину и принявших участие в Саммите мира.

"Голос Африки важен, когда речь идет о глобальной поддержке справедливого мира в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Кабо-Верде Улиссеш Коррея и Силва и ранее заявлял о поддержке Украины, в частности, в декабре 2023 года политик отметил, что "Украина борется за справедливое дело" и свою территориальную целостность.

Саммит мира пройдет 15 и 16 июня в Бюргенштоке, близ города Люцерн в Швейцарии. Приглашение для участия было направлено более 160 делегациям. Первые страны уже заявили, что будут присутствовать на Саммите мира, в том числе Польша, Испания, Бельгия, Финляндия, Литва, Ватикан и другие страны. Россия на Саммит мира не была приглашена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России бурно отреагировали на Саммит мира.

Также "Комментарии" писали о Китае, который объяснил свою позицию по поводу войны в Украине.



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