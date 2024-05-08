В Верховной Раде рассказали, сколько зэков планируют отправить на фронт

Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что 8 мая был принят закон с внутренним названием "о мобилизации зэков". По его словам, народные депутаты создали для Сил обороны возможность привлечь к защите страны находящихся в тюрьмах людей.

Давид Арахамия

Как рассказал народный избранник, рекрутеры в индивидуальном порядке будут решать, с кем военные захотят заключить контракт. После этого, говорит Арахамия, рекрутер получает отношение от командира воинской части, который будет привлекать к службе зэков.

Далее рекретуры с этим отношением обращаются в суд, где будет принято решение об условно-досрочном освобождении от наказания. После этого заключенных этапируют на фронт, добавил нардеп. К такому довозу на фронт будут привлекать работников Национальной гвардии.

Арахамия считает, что с помощью принятого закона можно будет мобилизовать 15-20 тысяч заключенных. Однако, по его словам, это очень общая цифра, ведь неизвестно, захотят ли эти зеки идти воевать на фронт.

"Ориентируемся, что это будет не меньше, чем несколько тысяч человек, скажем так",

— сказал Арахамия и добавил, что у Главного управления разведки Минобороны уже есть определенные наработки в вопросе привлечения таких людей на фронт.

При этом народный депутат выразил надежду, что принятый законопроект уже на этой неделе поступит на подпись президенту Владимиру Зеленскому и будет опубликован без промедления.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде приняли во втором чтении законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации заключенных. Кроме лиц, совершивших умышленные убийства, насильников и педофилов, в ряды ВСУ не смогут вступить коррупционеры, совершившие преступления против основ национальной безопасности.