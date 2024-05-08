Стало известно, сколько Украина получила танков Leopard 1

Украина уже более двух лет применяет западное оружие в войне против России, в частности, это касается и танков. Немецкий ресурс WirtschaftsWoche подсчитал количество танков Leopard 1, которое получила Украина, а также указал сколько их будет предоставлено Киеву в ближайшее время.



Немецкие танки Leopard 1. Фото из открытых источников

Среди западных танков, попавших на фронт одними из первых были немецкие танки Leopard 1. Оказалось, что вместо обещанных министром обороны Германии Борисом Писториусом в феврале 2023 года 100 танков до конца года Украина получила лишь 30 танков Leopard 1. Министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен раскритиковал немецкого коллегу, отметив, что "немцы опоздали" с поставками танков в Украину.

Как указывает ресурс WirtschaftsWoche, главной причиной этого стали проблемы с обслуживанием и модернизацией танков, возраст которых кое-где достигал 40 лет. Впоследствии немцы справились с этими проблемами, а украинские военные получили западную технику. Сейчас Украина получила 90 танков Leopard 1, 60 из которых были отправлены Германией, а 30 доставила Дания.

Кроме того, ожидается, что к июню 2024 года будет завершен ремонт и модернизация еще 20 танков Leopard 1, которые впоследствии будут отправлены в Украину. WirtschaftsWoche отмечают, что во втором полугодии Украина может рассчитывать еще на 25 германских танков. Это означает, что к концу 2024 года Украине в общей сложности будет передано 135 танков Leopard 1.

Танки Leopard 1 имеют хуже бронирование, чем новые модели Leopard 2. Однако это также означает, что они более легкие, мобильные и могут использоваться в болотистой местности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве показали американский танк.

Также "Комментарии" писали о попытке россиян использовать "танки-черепахи", закончившейся для них катастрофой.



