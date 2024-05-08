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Сколько РФ готова платить за участие в Майдане-3. Названа сумма

Россия готовится организовать в Украине протесты после 20 мая относительно нелегитимности Владимира Зеленского, сказал в эфире телемарафона руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко

сегодня, 15:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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Враждебная кампания относительно "нелегитимности" украинской власти будет продолжаться в течение всего лета, но сейчас оккупанты перешли к ее второму этапу, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Сколько РФ готова платить за участие в Майдане-3. Названа сумма

Андрей Коваленко

По его информации, в соцсетях уже создано множество страниц, с которых враг призывает украинцев выходить на протесты в 20-х числах мая. Эксперт подчеркнул, что создатели этих страниц находятся за пределами Украины.

Более того, как подчеркнул Коваленко, в эти дни террористическая Россия планирует организовать в Украине акции протеста и вывести людей на улицы. За участие в таких мероприятиях враг даже обещает заплатить.

По его информации, враг хочет получить "картинку" протестов. Именно поэтому захватчики предлагают по 100 гривен в час, чтобы человек просто пришел и постоял на Майдане.

То есть, подчеркнул Коваленко, речь идет об абсолютно искусственной операции, задача которой создать впечатление, что президент Владимир Зеленский является нелегитимным главой Украины. И именно поэтому с ним нельзя будет ни о чем договариваться в будущем.

Кроме того, добавил эксперт, месседжи о якобы нелегитимности Зеленского Россия пытается продвигать также и на Западе. Российские захватчики говорят о якобы нелегитимности украинского президента и абсолютной легитимности кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как отметил Коваленко, именно такими дурацкими месседжами россияне хотят еще и сорвать Глобальный саммит мира, который в июне должен состояться в Швейцарии. Тезис, который они хотят навязать, это бесперспективность саммита, ведь президент Зеленский не является легитимным главой Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, недавно во вражеской разведке распространили фейковую информацию , что США хотят заменить Владимира Зеленского.




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Обсуждения

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Слава Украине

сегодня, 15:37

Правильно во всем виноватое недоразумение рф только не эти слуга народа которые довели страну до ручки. Дай Бог что бы эту партию (Слуга народа) всю и каждого его члена снесли особенной зеленского и ермака!!! Одни казнокрады и душегубцы!!!


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