Сколько РФ готова платить за участие в Майдане-3. Названа сумма

Враждебная кампания относительно "нелегитимности" украинской власти будет продолжаться в течение всего лета, но сейчас оккупанты перешли к ее второму этапу, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко

По его информации, в соцсетях уже создано множество страниц, с которых враг призывает украинцев выходить на протесты в 20-х числах мая. Эксперт подчеркнул, что создатели этих страниц находятся за пределами Украины.

Более того, как подчеркнул Коваленко, в эти дни террористическая Россия планирует организовать в Украине акции протеста и вывести людей на улицы. За участие в таких мероприятиях враг даже обещает заплатить.

По его информации, враг хочет получить "картинку" протестов. Именно поэтому захватчики предлагают по 100 гривен в час, чтобы человек просто пришел и постоял на Майдане.

То есть, подчеркнул Коваленко, речь идет об абсолютно искусственной операции, задача которой создать впечатление, что президент Владимир Зеленский является нелегитимным главой Украины. И именно поэтому с ним нельзя будет ни о чем договариваться в будущем.

Кроме того, добавил эксперт, месседжи о якобы нелегитимности Зеленского Россия пытается продвигать также и на Западе. Российские захватчики говорят о якобы нелегитимности украинского президента и абсолютной легитимности кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как отметил Коваленко, именно такими дурацкими месседжами россияне хотят еще и сорвать Глобальный саммит мира, который в июне должен состояться в Швейцарии. Тезис, который они хотят навязать, это бесперспективность саммита, ведь президент Зеленский не является легитимным главой Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, недавно во вражеской разведке распространили фейковую информацию , что США хотят заменить Владимира Зеленского.