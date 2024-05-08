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Спортсменка рассказала о смертельных опасностях, ожидающих переплывающих Тису

Профессиональная спортсменка Анастасия Даугуле в комментарии Телеграфу рассказала, что переливать Тису опасно. По ее словам, только с виду река выглядит спокойной, на самом деле она таит много смертельных опасностей

сегодня, 15:13
Автор:
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Ткачик Олеся
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Только в течение нескольких последних дней в реке Тиса в районе границы с Румынией обнаружили тела нескольких утонувших мужчин, самому молодому из них было всего 20 лет. Дело в том, что некоторые украинские мужчины пытаются убежать от мобилизации, поэтому пытаются перепыть Тису, чтобы попасть в Румынию. Им кажется это хорошей идеей, ведь границы для выезда мужчин призывного возраста закрыты.

Спортсменка рассказала о смертельных опасностях, ожидающих переплывающих Тису

Река Тиса

На самом деле, как считает спортсменка, пловчиха Анастасия Даугуле, переплывание Тисы является очень плохой идеей. По ее словам, во-первых необходимо понимать, что весной температура воды в этой реке составляет максимум +9 градусов. Да, это не бассейн, говорит спортсменка, и добавляет, что там температура воды в среднем 26 градусов. Поэтому не стоит думать, что посещение бассейна поможет переплыть Тису.

Во-вторых, подчеркивает эксперт, следует понимать, что Тиса только выглядит спокойной рекой. На самом же деле она очень коварна. У нее – своенравный характер горной реки. Поэтому нужно готовиться к сильным подводным течениям и коловоротам, добавила Даугуле.

Кроме того, спортсменка подчеркнула, что глубина Тисы составляет пять метров, а на мели она имеет острые камни.

Более того, добавляет эксперт, следует знать, что в прошлом году по Тисе сплавляли древесину в промышленных масштабах. По ее информации, бревна до сих пор могут неожиданно появляться в водах реки, а это еще одна опасность.

"А также ветки, обломки деревьев, к ним добавляются большие куски мусора и все это на скорости",
– подчеркнула спортсменка.

По ее словам, все эти неожиданные "сюрпризы" способны нанести травмы или вывести из равновесия человека, пытающегося переплыть реку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Тисе регулярно обнаруживают тела мужчин, которые пытаются ее переплыть, чтобы скрыться из страны.




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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-05-08/5850780-tilki-na-viglyad-zdaetsya-spokiynoyu-plavchikha-rozpovila-yaki-nebezpechni-syurprizi-tait-tisa
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