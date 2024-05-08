Спортсменка рассказала о смертельных опасностях, ожидающих переплывающих Тису

Только в течение нескольких последних дней в реке Тиса в районе границы с Румынией обнаружили тела нескольких утонувших мужчин, самому молодому из них было всего 20 лет. Дело в том, что некоторые украинские мужчины пытаются убежать от мобилизации, поэтому пытаются перепыть Тису, чтобы попасть в Румынию. Им кажется это хорошей идеей, ведь границы для выезда мужчин призывного возраста закрыты.

Река Тиса

На самом деле, как считает спортсменка, пловчиха Анастасия Даугуле, переплывание Тисы является очень плохой идеей. По ее словам, во-первых необходимо понимать, что весной температура воды в этой реке составляет максимум +9 градусов. Да, это не бассейн, говорит спортсменка, и добавляет, что там температура воды в среднем 26 градусов. Поэтому не стоит думать, что посещение бассейна поможет переплыть Тису.

Во-вторых, подчеркивает эксперт, следует понимать, что Тиса только выглядит спокойной рекой. На самом же деле она очень коварна. У нее – своенравный характер горной реки. Поэтому нужно готовиться к сильным подводным течениям и коловоротам, добавила Даугуле.

Кроме того, спортсменка подчеркнула, что глубина Тисы составляет пять метров, а на мели она имеет острые камни.

Более того, добавляет эксперт, следует знать, что в прошлом году по Тисе сплавляли древесину в промышленных масштабах. По ее информации, бревна до сих пор могут неожиданно появляться в водах реки, а это еще одна опасность.

"А также ветки, обломки деревьев, к ним добавляются большие куски мусора и все это на скорости",

– подчеркнула спортсменка.

По ее словам, все эти неожиданные "сюрпризы" способны нанести травмы или вывести из равновесия человека, пытающегося переплыть реку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Тисе регулярно обнаруживают тела мужчин, которые пытаются ее переплыть, чтобы скрыться из страны.