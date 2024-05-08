К чему готовится РФ в войне: с чем пора определиться Украине и Западу

Ситуация на военных фронтах российско-украинской войны остается сложной. Агрессор продолжает наносить массированные ракетно-дроновые удары, пытается развить тактически успехи на земле, особенно в Донецкой области. На дипломатических фронтах тоже не всё гладко. Несмотря на усилия Запада остановить российско-китайское сотрудничество, Пекин продолжает подыгрывать Москве. И недавний визит лидера КНР Си Цзиньпина в Париж, похоже, не исправил ситуацию. Впрочем, Украина уже доказала, что она – стойкий боец. Наши военные продолжают держать фронт, а дипломаты и высшее политическое руководство – предпринимать усилия для того, чтоб мы получили больше помощи, а справедливый мир стал ближе. Портал "Комментарии" обсудил с экспертами текущее состояние и перспективы российско-украинской войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На внешней арене сейчас четко видна конструкция антидемократического мира

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник акцентирует, что россияне продолжают наступление. А некоторые спады в давлении со стороны противника связывает с перегруппировкой оккупантов, ожиданием ими определенных резервов.

"Россияне занимаются восстановлением частей, которые потеряли боеготовность за время семимесячного наступления. Но они будут продолжать пытаться достигнуть в этом году неких успехов, хотя бы на уровне захвата Донбасса. Пока что это выглядит маловероятным. Ведь потребуется прорвать украинскую оборону или заставить украинскую внутриполитическую ситуацию зайти в определенную нестабильность, вынудив Киев сесть за стол переговоров. Сейчас оба эти варианта выглядят не очень реалистичными", – считает Николай Мельник.

В то же время, продолжает он, Украине явно нужно усиливать мобилизацию. Потому что без людей в войске, без пехоты невозможно держать оборону.

"И тут украинское общество входит в конфликт с реальностью. С одной стороны, оно хочет, чтоб украинский флаг был над развалинами Кремля. С другой, очень малая часть украинцев от общего числа готова воевать. Нужно менять информационную парадигму. Жестко уничтожать в правовом смысле слова любые проявления уклонизма. Выстраивать коммуникацию с зарубежными партнерами так, чтоб они поняли – помощь Украине в 2025 году должна быть куда больше, чем в 2024-м. Нам крайне необходимо больше вооружений и боеприпасов. Свой ВПК у нас слаб. Без поддержки извне мы вряд ли сможем вести войну", – поясняет эксперт.

По его словам, на внешней арене сейчас четко видна конструкция антидемократического мира, которая была сформирована еще в 2023-м. Это Иран – Северная Корея – Китай – Россия, уточняет Николай Мельник. Они плодотворно сотрудничают в сфере военного строительства, выработки совместных политик касательно обхода санкций через страны-буферы.

"И Запад пока ничего не может этому противопоставить, – констатирует аналитик. – Да, Вашингтон постоянно говорит о необходимости вводить дополнительные санкции. Но видно, что он не имеет тут союзников даже внутри США. Это ставит перед всем миром важный вопрос — готов ли Запад продолжать эту войну? Войну, которая будет идти до поражения одной из сторон. И речь тут не об Украине или России, а в целом о демократической и тоталитарной систем. К сожалению, Украина стала полем этой битвы и одним из основных участников. Коллективный Запад должен, наконец, определиться – готов ли он на деле, с кулаками, отстаивать свои ценности".

Коллективизация Запада продолжается

Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков рассуждает так:

Пока не очень ясна картина с тем, будет ли РФ атаковать Харьков или Сумы. Но в Донецкой области точно продолжатся штурмы и попытки развить наступление, особенно на Авдеевском направлении, а также в районе Часов Яра". "На фронте стоит ожидать активизации боевых действий и обстрелов

В то же время, по мнению эксперта, коллективизация Запада продолжается. Всё более смелые шаги предпринимают наши союзники в плане поставок вооружений и боеприпасов в Украину.

"На внешнеполитическом фронте украинская дипломатия добилась, чтоб Европарламент призвал страны ЕС не признавать Путина легитимным президентом. Также мы активно работаем в ракурсе подготовки саммита мира в Швейцарии", – отмечает Дмитрий Воронков.

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