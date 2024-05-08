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Действительно ли оккупанты зашли в Часов Яр: в ВСУ рассказали, что происходит в городе

Противнику максимально трудно будет получить какие-то выгодные рубежи на этом направлении

сегодня, 09:52 comments4188
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Кравцев Сергей
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По состоянию на сегодня ни одного российского захватчика нет в Часовом Яру. Нет ни одного факта того, что россияне есть где-то на территории населенного пункта, который самоотверженно штурмует враг. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев 24" рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная, 4-й бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш.

Действительно ли оккупанты зашли в Часов Яр: в ВСУ рассказали, что происходит в городе

Российские военные. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что ВСУ будут держать населенный пункт до тех пор, "пока это будет выгодно, пока это будет возможно, пока будет уничтожаться максимальное количество личного состава врага".

При этом защитник отметил, что врагу максимально трудно будет получить какие-то выгодные рубежи на этом направлении, тем более с тем количеством потерь, которые он получает.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне пытаются привлечь все возможные ресурсы, чтобы усилить наступление, пока Украина не получила основную массу американской и европейской помощи. Поэтому поступают тревожные сигналы от Часового Яра Донецкой области. Какой город может стать следующей целью РФ в случае захвата Часового Яра? Что нужно, чтобы остановить врага? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны считают, что в Донецкой области российские захватнические войска готовятся начать наступление со своих позиций на севере от Авдеевки в направлении города Торецк, чтобы дополнить наступательные операции вблизи города Часов Яр. Но для такого наступления противнику крайне необходима тактическая пауза. 




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