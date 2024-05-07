Путин обманул Запад: Что планирует кремлевский диктатор в течение лета и осени

По мнению Юрия Луценко, кремлевский диктатор Владимир Путин высчитал готовность Запада заморозить войну в Украине и пообещал "пасхальные мирные переговоры". При этом, по его мнению, для сговорчивости в Украину перекрыли военные поставки.

Владимир Путин

"И здесь – никогда такого не было и снова, Путин обманул. Вместо переговоров он мобилизовал дополнительные 200 тыс. и начал массированное наступление на Донбассе и в направлении Харькова. Более того, перехваченные планы свидетельствуют о том, что маньяк останавливаться не собирается. Военная машина раскочегарена и готова ударить по другим соседям",

– подчеркнул Луценко.

Лишь после этих угроз, добавил Луценко, Запад стал выделять помощь. Затем стали звучать заявления, что НАТО введет войска, если Россия нападет на Молдову, Польшу и на балтийские страны.

"Цена этой ошибки Запада – истощенные украинские войска, которые еще несколько недель должны сражаться с минимальным бк и техникой. Добавьте к этому уже наши внутренние политические игры с мобилизацией, которая так и не стала для власти главным вопросом выживания страны",

– добавил Луценко.

Однако, говорит политик, власти не говорят честно о реальной ситуации на фронте, а начали рассказывать о мирных переговорах в июне. Сначала в мега формате Украина и весь мир, а затем – с Россией.

"Разрешу сказать очевидное: никаких переговоров Путин не планирует. Он будет переть, пока за май-октябрь ВСУ не сожжут всю его бронетехнику и упакуют в мешки еще тысяч 200 его орков. Есть политика львов. Есть политика лис. Но никогда не была эффективна политика страусов, которые засунули голову в асфальт и слушают кротов",

– заявил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад допустил роковую ошибку в отношениях с РФ.