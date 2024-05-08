Надежды не оправдались: Politico узнало, какое высказывание Си задело Макрона за живое

Во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Париж президент Франции Эммануэль Макрон надеялся смягчить позицию Пекина по нескольким ключевым вопросам, в частности, торгового дисбаланса и партнерства с Россией "без ограничений". Вместо этого Макрон увидел не ту реакцию, на которую рассчитывал. Си, либо отрицал наличие проблем, либо предлагал скромные уступки, требующие очень незначительных жертв со стороны Китая, либо откровенно искажал информацию об участии Китая в войне России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Politico.

Макрон и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что касается Украины, то китайский лидер подтвердил, что не будет поставлять оружие РФ и будет "строго контролировать" экспорт оборудования двойного назначения в Россию. Однако Си Цзиньпин, по сути, проигнорировал беспокойство Запада тем, что Китай помог удержать российскую экономику на плаву, поставляя в страну потребительские товары, которые больше не доступны на западных рынках из-за санкций, пишут авторы.

Си использовал свое самое сильное заявление во время визита, чтобы завуалированно ударить по Вашингтону и другим западным странам, которые обвиняют Пекин в поддержке Кремля: "Мы выступаем против использования кризиса в Украине для того, чтобы обвинить, очернить третью страну и разжечь новую холодную войну".

По словам журналистов, ссылка на "новую холодную войну" может задеть за живое Макрона, который стремится развивать Европу как стратегически автономную военную и экономическую мощь, независимую от Китая или США.

В конце первого дня пребывания Си в Париже настроение на Елисейских полях было осторожно оптимистичным, поскольку несколько советников увидели проблески надежды в переговорах, в частности, по Украине. Но в условиях, когда Россия получает преимущество на поле боя в Украине и, по сообщениям, готовится к наступлению летом, разговоры о перемирии во время Олимпийских игр звучат как выдача желаемого за действительное, учитывая реальное положение дел на местах.

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