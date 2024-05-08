Россия ударила по энергообъектам: Минэнерго назвало шесть областей, которые атаковал враг

В ночь на 8 мая атакованы противником объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минэнерго в Telegram.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что все последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

"Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы", – говорится в сообщении.

Отметим, в ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны и в Киеве была объявлена воздушная тревога. Как и во время предыдущих атак россияне использовали направление для удара в сторону Сумской области. Далее ракеты взяли курс юго-западный. Также были зафиксированы крылатые ракеты с юга в Николаевской области.

Несмотря на то, что в 6.05 раздался отбой воздушной угрозы. Уже спустя полчаса в Украине вновь была объявлена ракетная опасность из-за взлета ракетоносителя "Кинжалов" — МиГ-31К.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин признал, что продолжающаяся ударная кампания России против украинских энергетических объектов частично направлена на уничтожение украинской оборонной промышленности. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом. Такое заявление в интервью телеканалу "Рада" сделал министр энергетики Герман Галущенко.



