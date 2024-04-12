Стоит ли украинцам готовится к блекаутам: в Минэнергетики дали ответ

Страна-агрессор возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "Рада" сделал министр энергетики Герман Галущенко.

Отключение электроэнергии. Фото из открытых источников

"Война продолжается, и атаки не закончились. Соответственно, ответ на этот вопрос лежит в дальнейших атаках и даже не сам факт атак, потому что они происходят каждый день и ночь, но с точки зрения влияния этих атак на систему", — заявил министр.

Он добавил, что этот вопрос ему часто задавали до начала отопительного сезона в прошлом году. Герман Галущенко отметил, его тогда спрашивали, покупать ли генераторы, надо ли павербанки.

"Всегда говорил, когда министр говорит: "Все покупаем генераторы", то это немного пугает. Но на самом деле я хочу повториться: "Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависит, чтобы они вам не понадобились". И как показывает уже зима, мы сделали все и они не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям", — высказался министр.

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