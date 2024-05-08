Что с самоуправлением в Измаиле: почему город в списке наиболее закрытых в Украине

Город Измаил в Одесской области оказался в списке самых непрозрачных и закрытых городов в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в результатах исследования Transparency International Ukraine относительно состояния прозрачности городов во время полномасштабной войны, пишет издание "Апостроф".

Измаилский горсовет

В материале отмечается, программа "Transparent cities/Прозрачные города" проанализировала деятельность муниципалитетов в 80 крупнейших городах Украины. И, согласно результатам исследования, Измаил под руководством городского головы Андрея Абрамченко в очередной раз попал в категорию непрозрачных городов. Анализировалось 50 индикаторов, касающихся организации работы городских советов на время действия военного положения, публикации информации на официальных ресурсах, обеспечение доступа к данным о земельных и жилищных вопросах, коммунальном имуществе, социальной сфере и т.д. Отдельные индикаторы касаются создания возможностей для ВПЛ и релокированного бизнеса, обнародования информации о полученной гуманитарной помощи, расположении укрытий, предоставлении компенсаций за разрушенное или поврежденное имущество.

Издание отмечает, исследователи отметили самые большие проблемы непрозрачного Измаила по двум направлениям. Первый – отсутствие обнародования информации о коммунальном имуществе и землях, в частности ситуацию с застройкой зеленой зоны вокруг водонапорной башни, которую могут снести под новое жилищное высотное строительство, при этом жители ближайших домов возмущаются фактом частичного демонтажа башни непосредственно им "на головы" и ограждением территории. где растут деревья, под строительные работы, и если бы мэрия Абрамченко обнародовала информацию об этом земельном участке, как планируемом застроить, жильцы могли бы выкупить здание закрытого почтового отделения под социальный объект.

Второе направление – отсутствие информации о реагировании городских властей Измаила на вызовы войны: возглавляемая Абрамченко мэрия обнародовала лишь перечень укрытий гражданской защиты. Качество укрытий по обнародованному списку не оценивалось.

"Измаильский городской совет не работает так, как работают другие сельские, поселковые, городские советы в Украине, обращают внимание журналисты. Пленарные заседания здесь проводятся в особом отдаленном режиме. Такая форма пленарных заседаний не предусмотрена законодательством, Измаильский горсовет сам себе его установил на период военного состояния — на 25-й сессии 4 мая 2022 года решением №2060-VIII Депутаты лишили себя права формировать повестку дня сессии, которую за них формирует Измаильский городской голова Андрей Абрамченко", — пишет "Апостроф".

Журналисты отмечают, что депутаты должны самостоятельно распечатать себе бюллетени для голосования и сдавать в отдел делопроизводства в горсовет для установления результатов голосования по каждому вопросу и формирования протокола пленарного заседания сессии — так записано в решении №2060-VIII. Депутаты "свободны", и могут находиться где угодно – в Измаиле или за границей.

"Подобное двухлетнее игнорирование законодательства и попрание прав измаильской общины игнорируется и правоохранительными органами. Журналисты предполагают, что решение об отдаленном режиме проведения пленарных заседаний сессий принято по предложению фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" (а это более 80% от всего депутатского) – говорится в материале.



