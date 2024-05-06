Какую игру ведет Макрон и Си Цзиньпин перед саммитом мира: что важно для Украины

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Кравцев Сергей
В фокусе внимания на этой неделе будет визит руководителя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Европу. Он начинается во Франции, где 6 мая, состоятся встречи Си с президентом Эммануэлем Макроном, а также руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Далее по плану – посещения Венгрии и Сербии. Одной из основных тем обсуждения обозначен поиск путей разрешения российско-украинской войны. Эксперты продолжают анализировать специально для портала "Комментарии", какую игру может далее вести Китай, есть ли шанс на позитивный для Украины исход.
Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:
На данный момент, отмечает эксперт, позиция Китая остается неизменной. Но визит председателя Си в Европу направлен на то, чтоб именно прощупать позиции европейских стран по поводу желательности присутствия на конференции в Швейцарии и представителей России.
Что касается самой конференции, тут, по его мнению, самый оптимальный для нас вариант – хотя бы частичное изменение позиции стран так называемого Глобального Юга, которые примут участие в мероприятии.
По словам эксперта ОО "Бюро анализа политики" Виктора Бобыренко, и Франция, и Китай заинтересованы в том, чтоб укреплять экономично-торговые связи.
Что касается политики относительно российско-украинской войны, тут, по его мнению, Макрон и Си будут пытаться друг друга "завербовать".
Не секрет, продолжает Виктор Бобыренко, что китайская власть без лишнего шума, но – поддерживает путинский режим. В РФ из КНР поставляются определенные технологии, комплектующие, продукцию двойного назначения (то же термобелье, в котором в Украине воюют русские).
Он не исключает, что Макрона может предложить Си помочь сделать Россию страной, которая более не сможет влиять не геополитику. Максимально ослабить ее, способствовать падению путинского режима, после чего россияне еще долго будут расхлебывать последствия своей агрессии против Украины. Им точно станет не до игр на международной арене.
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