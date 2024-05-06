Какую игру ведет Макрон и Си Цзиньпин перед саммитом мира: что важно для Украины

В фокусе внимания на этой неделе будет визит руководителя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Европу. Он начинается во Франции, где 6 мая, состоятся встречи Си с президентом Эммануэлем Макроном, а также руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Далее по плану – посещения Венгрии и Сербии. Одной из основных тем обсуждения обозначен поиск путей разрешения российско-украинской войны. Эксперты продолжают анализировать специально для портала "Комментарии", какую игру может далее вести Китай, есть ли шанс на позитивный для Украины исход.

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Позиция Китая остается неизменной

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:

"Скорее всего, Си проводит прощупывание почвы в контексте мирной конференции в Швейцарии. Не секрет, что организаторы очень хотят видеть там Китай. Тот же на сегодняшний день предлагает рассмотреть участие в этом мероприятии России. А организаторы ее там не видят, по крайней мере, на первой встрече".

На данный момент, отмечает эксперт, позиция Китая остается неизменной. Но визит председателя Си в Европу направлен на то, чтоб именно прощупать позиции европейских стран по поводу желательности присутствия на конференции в Швейцарии и представителей России.

"Европейцы, прежде всего, в лице Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен, попытаются убедить КНР принять участие во встрече без РФ. Впрочем, думаю, позиция китайцев останется неизменной", – прогнозирует Георгий Тука.

Что касается самой конференции, тут, по его мнению, самый оптимальный для нас вариант – хотя бы частичное изменение позиции стран так называемого Глобального Юга, которые примут участие в мероприятии.

"Важно перетянуть их на сторону добра. Получится ли – сказать сложно. Некоторые намеки со стороны той же Индии есть. Вряд ли пройзойдет радикальная смена позиций. Но даже если она произойдет в мягкой форме – это уже будет достаточно позитивный для нас результат", – считает Георгий Тука.

Макрон и Си будут пытаться друг друга "завербовать"

По словам эксперта ОО "Бюро анализа политики" Виктора Бобыренко, и Франция, и Китай заинтересованы в том, чтоб укреплять экономично-торговые связи.

"Больше – Макрон, потому что Франция в полтора раза больше привозит китайских товаров, чем продает в КНР своих. И президенту важно продвинуть больше французской продукции в Китай", – поясняет эксперт.

Что касается политики относительно российско-украинской войны, тут, по его мнению, Макрон и Си будут пытаться друг друга "завербовать".

Не секрет, продолжает Виктор Бобыренко, что китайская власть без лишнего шума, но – поддерживает путинский режим. В РФ из КНР поставляются определенные технологии, комплектующие, продукцию двойного назначения (то же термобелье, в котором в Украине воюют русские).

"Париж будет пытаться убедить Пекин перестать подыгрывать РФ, занять конструктивную позицию в переговорах (а не обтекаемые фразы в стиле "за всё хорошее, против всего плохого). Пекин, в свою очередь, попытается понять, насколько воинственная риторика Макрона (в том числе о вероятной отправке французских войск в Украину) может воплотиться в реальность", – предполагает эксперт.

Он не исключает, что Макрона может предложить Си помочь сделать Россию страной, которая более не сможет влиять не геополитику. Максимально ослабить ее, способствовать падению путинского режима, после чего россияне еще долго будут расхлебывать последствия своей агрессии против Украины. Им точно станет не до игр на международной арене.

"Из Центральной Азии россиян уже вытеснил Китай, он же подмял под себя часть Дальнего Востока. С европейских рынков РФ вышвырнули. И на это "свято место", опять же, претендует Китай. Вот Макрон может и поставить условие – мол, если хотите плюс-минус нормальный доступ на европейский рынок, помогите скорее добить Путина. В итоге всем будет счастье, – поясняет Виктор Бобыренко. – Учитывая, что у КНР сейчас серьезные экономические проблемы, что от США, того гляди, могут прилететь санкции, не исключено, что Си прислушается".

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