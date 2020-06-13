Украина возобновляет проезд на КПВВ с Крымом: известна дата

Восстанавливается работа всех КПВВ на админгранице с Крымом. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, завтра, 14 июня, отменяется временное прекращение работы КПВВ на границе с аннексированным Россией Крымским полуостровом. Согласно решения Кабинета Министров Украины, в КПВВ должны появиться места или помещения для проведения медицинского осмотра.

Как отметили в ГПСУ, те, кто прибывает из Крыма во время пандемии коронавируса, должны пройти самоизоляцию. В случае отказа от самоизоляции с использованием электронного сервиса "Дий дома" - пограничники будут отказывать в выезде со временно оккупированной территории Украины.

Напомним, временный запрет на въезд в Украину для иностранцев отменили. Однако предусмотрено, что для въезда в Украину иностранцам необходим соответствующий страховой полис. А для лиц, прибывающих из стран со значительным распространением коронавирусной инфекции - пребывания в обсервации.

Как ранее сообщали "Комментарии", санкции против России за аннексированный Крым продлили еще на год. Так, экономические санкции от Евросоюза для России предусматривают ряд ограничений, в том числе и на территории аннексированного Крыма.

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